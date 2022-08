PSG Mercato : Steven Gerrard proche d'un superbe coup au Paris SG !

Publié par Thomas le 24 août 2022 à 18:36





PSG Mercato : Déjà renforcé par Boubacar Kamara de l'OM, Steven Gerrard se serait lancé aux trousses d'un joueur du Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Abdou Diallo visé par Aston Villa cet été

En pleine campagne de dégraissage, le Paris Saint-Germain peine à finaliser plusieurs dossiers importants à une semaine de la fin du marché des transferts. Si certains bons coups ont été opérés dans le sens des départs (Wijnaldum, Kehrer, Simons), d’autres opérations tardent à se concrétiser mais pourraient connaître un revirement inespéré ces prochains jours. Placé dans la liste des indésirables en défense, le Sénégalais Abdou Diallo fait partie de ces joueurs dont l’avenir pourrait se décanter de manière imminente. Toujours au PSG malgré un intérêt de l'AC Milan, l’ancien Monégasque a reçu les avances d’un club de Premier League, Aston Villa, qui serait prêt à tout pour l’enrôler.

Comme le révèle Le Parisien ce mercredi, le club dirigé par Steven Gerrard aimerait signer le champion d’Afrique avant le 1er septembre et semble pour l’heure le plus avancé sur le dossier. De son côté, Abdou Diallo est plus ouvert que jamais à un départ du PSG, lui qui n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison. En manque de temps de jeu, le défenseur central pourrait faire l’objet d’un prêt avec option d’achat, à deux ans de la fin de son contrat au Paris SG. Dans le même temps, Luis Campos travaille toujours sur l’incorporation d’un défenseur central.

PSG Mercato : Skriniar ne viendra pas, une autre piste activée

Longtemps considéré comme la priorité des Rouge et Bleu sur ce mercato, le Slovaque Milan Skriniar ne rejoindra finalement pas le Paris Saint-Germain, du moins pas cette année. Malgré un accord trouvé entre le joueur et Luis Campos, l’Inter Milan n’est jamais tombé d’accord financièrement avec les champions de France, refermant définitivement le dossier. Malgré cet échec, le PSG compte toujours recruter en défense centrale et ciblerait un profil francophone. Si la piste Mohamed Simakan a été révélée il y a quelques semaines, Leipzig ne serait pour l’heure pas prêt à lâcher son joyau. Le champion du monde 2018, Lucas Hernandez, est également une option crédible pour le board francilien.