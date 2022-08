OL Mercato : Énorme révélation sur l'avenir de Boateng à Lyon

Publié par Ange A. le 25 août 2022 à 08:06





OL Mercato : Décevant pour sa première année à Lyon, Jérôme Boateng est annoncé sur le départ. L’Allemand aurait tranché pour son futur.

L’Olympique Lyonnais misait sur l’expérience de Jérôme Boateng pour assurer ses arrières l’été dernier. L’ OL s’était alors attaché les services du défenseur central allemand, libre de tout contrat suite à son départ du Bayern Munich. Mais entre les blessures et les performances décevantes, le champion du monde 2014 n’a pas répondu aux attentes. À tel point qu’un an après sa signature à Lyon, un départ de Boateng est souvent évoqué cet été. Le défenseur central s’étant engagé pour deux saisons, il lui reste encore un an de contrat avec le club rhodanien. L’Équipe indique que le défenseur âgé de 33 ans compte aller au bout de son contrat. L’ancien Bavarois n’entend donc pas quitter les Gones cet été bien qu’il semble parti pour disposer d’un maigre temps de jeu. Peter Bosz ne l’a même pas encore aligné sur le terrain cette saison.

Une importante vague de départs annoncée à Lyon

Alors que Jérôme Boateng compte rester à l’Olympique Lyonnais, plusieurs départs sont annoncés par le journal. L’avenir de Lucas Paqueta est relancé avec l’intérêt de West Ham. Coach des Hammers, David Moyes, a confirmé qu’une offre pour Paqueta avait même déjà été transmise à l’ OL. Plusieurs sources assurent que le club londonien proposerait 40 millions d’euros pour le milieu brésilien.

Comme l’international auriverde, Houssem Aouar pourrait également faire l’objet d’un transfert. Le milieu tricolore est poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat. D’autres élements comme Tino Kadewere, Youssouf Koné et Sinaly Diomandé devraient aussi quitter Lyon. Dans le sens des arrivées, le quotidien sportif indique que le club se cherche un nouvel arrière droit. Celui-ci sera la doublure de Malo Gusto.