OL Mercato : L’Olympique Lyonnais répond à West Ham pour Paqueta

Publié par ALEXIS le 25 août 2022 à 01:36





OL Mercato : L’Olympique Lyonnais aurait répondu immédiatement à l’offre de près de 50 M€ de West Ham pour recruter Lucas Paqueta.

Sky Sport a révélé, mercredi, que West Ham a fait une offre à l’ OL pour transféré pour Lucas Paqueta. La proposition du club londonien est estimée à près de 50 M€ (bonus compris). Mais L’Équipe croit savoir que l’Olympique Lyonnais a refusé la proposition des Hammers pour l’international brésilien. Jean-Michel Aulas et le bord du club rhodanien exigeraient près de 10 M€ de plus, soit environ 60 M€ pour laisser filer le meneur de jeu, selon le quotidien sportif. De plus, le joueur de Lyon est loin de trouver son compte dans la proposition salariale de West Ham. « Lucas Paqueta n'a non plus aucun accord financier avec les Hammers, qui devront certainement réaliser de très gros efforts sur le salaire pour l'attirer à Londres », a fait savoir la source.

OL Mercato : Les représentants du Brésilien à l'écoute d'autres propositions

Lucas Paqueta n’intéresse pas que West Ham. Avant l’offensive du club basé à Londres, Newcastle avait tenté de le recruter pendant le mercato hivernal. Les Magpies avaient finalement transféré son coéquipier et compatriote Bruno Guimarães de l’ OL, contre 51 M€ bonus compris. Cet été, le N°10 des Gones est la priorité de Manchester City pour prendre la place de Bernardo Silva, qui a des envies d’ailleurs.

Le Brésilien est aussi une cible du PSG en Ligue 1 et son nom circule également au FC Barcelone en cette fin de mercato estival. Fort de ces nombreux intérêts, les représentants brésiliens de Paqueta restent attentifs à toutes les propositions. Et comme le révèle L’Équipe, ils « se trouvent actuellement dans la capitale anglaise, afin de discuter avec plusieurs clubs de Premier League, et se tenir prêts en cas d'offre acceptée par l' OL ».