Stade de Reims Mercato : Un milieu de Reims annoncé sur le départ

Publié par ALEXIS le 25 août 2022 à 16:53





Stade de Reims Mercato : En manque de temps de jeu à Reims, un milieu offensif veut quitter le club champenois. Il est annoncé vers un club de Ligue 2.

Stade de Reims Mercato : Ilan Kebbal sollicité par un club de Ligue 2

Revenu de deux prêts successifs, Ilan Kebbal devrait aller voir ailleurs, afin de se donner les moyens de retrouver plus de temps de jeu. À une semaine de la fin du mercato estival, il « souhaite quitter le SDR », selon les informations de L’Ardennais. Le natif de Marseille devrait faire l’objet d’un nouveau prêt de la part du club champenois. D'après la source, un club de Ligue 2 « négocie un prêt » du Franco-Algérien, « avec option d’achat », si possible. La source annonce « un accord qui pourrait intervenir rapidement », avant la clôture du marché des transferts d’été, le 1er septembre 2022.

Prêté à Lyon - La Duchère en 2020, puis à l’ESL Dunkerque en 2020-2021, Ilan Kebbal n’a pas joué une seule minute cette saison. Ne rentrant toujours pas dans les plans d'Oscar Garcia, avec qui il est désormais en conflit, il n’était pas dans le groupe du Stade de Reims lors des trois premières journées de Ligue 1.

Stade de Reims : Kebbal repousse le CS Maritimo, le SM Caen nie tout intérêt

Annoncé un temps dans le viseur du SM Caen par L’Équipe, Ilan Kebbal ne rejoindra pas le club normand. « Si quelques formations de Ligue 2 sont bien venues aux nouvelles concernant la situation contractuelle du N°20 des Rémois, le Stade Malherbe de Caen, leader invaincu de L2, n’en fait pas partie », a précisé le média régional, tout en indiquant que le Stade Malherbe de Caen a démenti tout intérêt pour le joueur en difficulté en Marne. En plus du SM Caen, le CS Maritimo, lanterne rouge du championnat du Portugal, ne verra pas Ilan Kebbal cette saison. Et pour cause, il aurait rejeté l’offre de prêt proposé par le club de l’élite portugaise au Stade de Reims.