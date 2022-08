ASSE Mercato : C'est fait, Sainté boucle un gros transfert au milieu

Publié par Thomas le 25 août 2022 à 16:36





ASSE Mercato : Très actif à une semaine de la fin du marché des transferts, l'AS Saint-Etienne a bouclé un accord avec le Stade Brestois pour un milieu.

ASSE Mercato : Accord total pour le transfert de Mahdi Camara

L’AS Saint-Etienne n’a pas dit son dernier mot sur la sphère mercato. Le club ligérien, empêtré dans une crise sportive depuis l’ouverture du championnat de Ligue 2, souhaite à tout prix offrir une dynamique nouvelle à son effectif d’ici le 1er septembre, en recrutant à des postes clés mais également en se délestant d’indésirables. Et justement, les Verts ont bouclé ce jeudi un accord crucial au milieu de terrain avec le Stade Brestois.

Annoncé sur le départ de l’ ASSE cette semaine, Mahdi Camara avait vu ces derniers jours plusieurs écuries l’approcher, dont l’ESTAC et le Stade Brestois en Ligue 1. Si l’équipe de Bruno Irles semblait un temps mener les devants dans le dossier, c’est finalement le club breton qui a eu le dernier mot ce jeudi. D’après les informations de L’Équipe, le SB29 et l'ASSE sont tombés d’accord pour le transfert du milieu de terrain français. Le natif de Martigues est attendu au Stade Brestois ces prochaines heures dans le cadre d’un prêt d’une saison avec une option d’achat de 3,25 millions d’euros. Une belle opération pour Laurent Batlles et les siens qui souhaitent en parallèle recruter pour renforcer leur entrejeu cet été.

ASSE Mercato : Florian Tardieu en ligne de mire

Toujours en quête de joueurs d’expérience pour épauler un effectif en pleine transition, l’AS Saint-Etienne a jeté son dévolu sur Florian Tardieu depuis le début de l’été. Le milieu de l’ESTAC, bien connu de Laurent Batlles, aurait donné son feu vert à l’ ASSE pour une arrivée cet été. Si le dossier était un temps resté en stand-by, faute d’accord entre les deux clubs, l’opération aurait été relancée récemment sous l’impulsion de Loïc Perrin. L’entourage du milieu de 30 ans se serait rendu en début de semaine à Saint-Etienne pour visiter les infrastructures, de quoi annoncer une possible arrivée de ce dernier dans la Loire d’ici le 1er septembre.