ASSE Mercato : Le Stade Brestois fonce sur un cadre de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 25 août 2022 à 12:06





ASSE Mercato : Visé par l’ESTAC, un cadre de Saint-Etienne est aussi convoité par le Stade Brestois, qui aurait transmis une proposition à Sainté.

ASSE Mercato : Le Stade Brestois passe à l'offensive pour Mahdi Camara

En quête de nouveaux joueurs pour renforcer son équipe reléguée en Ligue 2 et ayant perdu plusieurs joueurs, l’ ASSE est aussi attaquée de toutes parts. Son ancien capitaine sous les ordres de Claude Puel, Mahdi Camara, est convoité par l’ESTAC. Dylan Chambost, Jimmy Giraudon et Lenny Pintor ont déjà rejoint Laurent Batlles à l’AS Saint-Etienne, et Troyes souhaite maintenant recruter le milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne comme l’a indiqué L’Équipe, mercredi. Mais ce jeudi, un intérêt du Stade Brestois est révélé par RMC Sport. Le média confirme que l'ESTAC et Lecce sollicitent le joueur de 24 ans, mais précise que le SB29 a pris une longueur d’avance sur le dossier.

« Le Stéphanois Mahdi Camara devrait quitter l’ ASSE. Le milieu de terrain à trois propositions Troyes et Brest en France, mais aussi Lecce en Italie. Brest est en pôle position », a informé Fabrice Hawkin, pour la source. Le journaliste précise que le Stade Brestois « propose un prêt avec option d'achat » à l’ ASSE et un contrat de trois saisons à Mahdi Camara.

ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne va-t-elle céder Camara au SB29 ?

Formé chez les Verts et lancé en Ligue 1 par le club ligérien, le Franco-Gambien est sous contrat à Saint-Etienne jusqu’au 30 juin 2024. Selon l’estimation de Transfermarkt, il vaut 6 millions d’euros sur le marché des transferts. Joueur clé de l’équipe stéphanoise, Mahdi Camara avait disputé 35 des 38 matches de Ligue 1 la saison dernière, en plus des deux matches de barrage contre l’AJ Auxerre.

Ce début de saison, il a joué entièrement les 4 premiers matches de Ligue 2 et délivré une passe décisive. Son départ de l’ ASSE fragiliserait sans doute l’équipe stéphanoise, surtout après les transferts de Lucas Gourna-Douath (RB Salzbourg) et Zaydou Youssouf (FC Famalicao), dans l’entrejeu. L'AS Saint-Etienne va-t-elle céder son N° 8 ou le conserver ? Rendez-vous pris avant la fin du mercato estival.