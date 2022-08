LOSC : Fonseca confirme une grosse absence contre Ajaccio

Publié par Ange A. le 26 août 2022 à 04:26





LOSC : En marge du déplacement de Lille ce vendredi à Ajaccio, Paulo Fonseca a fait le point sur Mohamed Bayo, toujours écarté du groupe.

Le Lille OSC va tenter de se relever après la rouste reçue à domicile lors de la dernière journée. Le LOSC s’est fait corriger devant son public (1-7) par le Paris Saint-Germain. Pour tenter d’oublier ce naufrage, le club nordiste affronte un promu. Les Dogues se déplacent sur la pelouse de l’AC Ajaccio ce vendredi en ouverture de la 4e journée de Ligue 1 Uber Eats. À la veille de cette affiche inaugurale, Paulo Fonseca a donné des nouvelles de son groupe. L’entraîneur lillois a annoncé la nouvelle absence de Mohamed Bayo. L’attaquant guinéen reste à l’écart du groupe professionnel. L’ancien buteur clermontois a été mis à l’écart suite à sa sortie nocturne à la veille de la réception du PSG lors de la dernière journée.

Lille sans Bayo contre Ajaccio

En conférence de presse, l’entraîneur du Lille OSC a assuré qu’il se passera encore des services de sa recrue estivale. « Nous avons pris une décision ensemble avec le président. Maintenant il est avec la réserve. Il reviendra quand nous le jugerons prêt pour revenir dans l’équipe. Nous n’avons pas de date précise pour son retour. Mais je veux aussi dire qu’il continuera de faire partie du groupe. Il a fait une erreur, mais il reviendra dans le groupe. On décidera quand mais, bien sûr qu’il reviendra », a assuré l’entraîneur du LOSC.

Après la correction reçue contre le PSG, Paulo Fonseca s’attend à un match différent contre Ajaccio, actuel 18e au classement. Il espère que ses poulains afficheront un meilleur visage contre les Corses. « Ce sera un match complètement différents des trois premiers. Si nous pensons que jouer est suffisant pour gagner, eh bien non. Nous devons être agressifs, nous battre, ils sont très agressifs, défendent très bien, sont dangereux en contre. C’est un match différent, avec peu d’espaces, on va devoir les créer. On devra être très agressifs quand on n’aura pas le ballon », a expliqué le Portugais.