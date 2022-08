PSG Mercato : Al-Khelaïfi lance un avertissement à l’Inter Milan

Publié par JEAN-LUC D le 25 août 2022 à 23:06





PSG Mercato : Agacé par les agitations de l’Inter sur la piste Milan Skriniar, Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris SG, aurait tapé du poing sur la table.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi met la pression à l’Inter pour Skriniar

Malgré un accord contractuel avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines déjà, Milan Skriniar n’a toujours pas quitté l’Inter Milan qui reste droit dans ses bottes en exigeant une enveloppe de 80 millions d’euros pour son transfert. Une somme jugée exagérée pour un joueur dont le contrat expire dans douze mois. Pour Luis Campos et les siens, un chèque de 65 millions d’euros, bonus compris est largement suffisant dans ce dossier.

Et alors que le Corriere dello Sport assure que le club italien envisagerait désormais d’offrir un nouveau bail à son défenseur central, Nasser Al-Khelaïfi serait monté au créneau dans cette affaire. En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, le président parisien, aurait mis un gros coup de pression à son homologue de l’Inter en lui signifiant que s’il n’acceptait pas son offre, les Rouge et Bleu feraient le nécessaire afin que l’international slovaque rejoigne la Ville Lumière l'été prochain en tant que « joueur libre. » Une menace qui n’aurait pas été du goût des dirigeants milanais.

PSG Mercato : Le patron de l’Inter Milan durcit le ton pour Skriniar

Sans surprise, cette menace de Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas du tout été appréciée par son homologue Steven Zhang, qui aurait donc mis un terme aux négociations en annonçant que Milan Skriniar allait bel et bien rester à l'Inter Milan cette saison. Luis Campos et les siens devraient revenir à la charge avec une nouvelle proposition de 60 millions d'euros plus un joueur dans l’opération, « mais elle a peu de chances d’être acceptée », indique L’Équipe. De son côté, le Paris SG, qui a déjà un accord avec le défenseur de 27 ans, serait prêt à lui proposer un salaire très élevé que l'Inter Milan ne serait pas en mesure de payer afin de le dissuader de prolonger.

Ce feuilleton est donc loin d’être terminé.