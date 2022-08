OM Mercato : Après Milik, un nouveau départ imminent à Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 26 août 2022 à 22:06





OM Mercato : Après le transfert d’Arkadiusz Milik à la Juventus, l’Olympique de Marseille pourrait prochainement annoncer un nouveau départ en attaque.

OM Mercato : Bamba Dieng absent à l’entraînement

Les prochains jours risquent d’être agités du côté de l’Olympique de Marseille, qui prévoie une refonte profonde de son effectif. Après être parvenue à enrôler une dizaine de recrues cet été, la direction de l’ OM accélère à présent pour réduire sa masse salariale. C’est dans cette optique que le club phocéen a envoyé Arkadiusz Milik à la Juventus Turin sous la forme d’un prêt avec option. Et ce n’est pas terminé, d’autres départs devraient suivre. À l’instar de Cédric Bakambu, Duje Caleta-Car ou encore Jordan Amavi, Bamba Dieng est également poussé vers la sortie.

L’attaquant sénégalais ne rentre pas dans les plans du nouvel entraineur marseillais, Igor Tudor, qui ne serait pas coontre l’idée de se séparer de lui avant la fermeture du mercato. D’ailleurs, le joueur de 22 ans n’était pas présent à la séance d’entraînement à deux jours du déplacement à l'OGC Nice. Plusieurs sources concordantes assurent que Bamba Dieng a quitté la Commanderie sans s'entraîner avec ses coéquipiers. Reste à savoir si cette absence est en lien avec l’avenir du jeune joueur. Pour le moment, les raisons précises de son absence n’ont pas été dévoilées par la direction de l’Olympique de Marseille. Mais certains médias indiquent que Bamba Dieng serait bien en instance de départ.

OM Mercato : Bamba Dieng ouvert à un départ de Marseille

La Provence révélait récemment que le Champion d’Afrique en titre serait désormais ouvert à un départ de l’Olympique de Marseille. Longtemps déterminé à disputer la prochaine Ligue des champions sous les couleurs phocéenne, le jeune crack aurait finalement changé d’avis. Agacé par le traitement qu’il subit à l’ OM, il songerait sérieusement à mettre les voiles en vue de retrouver plus de temps de jeu au sein d’un nouveau club. Alors en cas de départ, où irait-il ? Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’ OM, Bamba Dieng est annoncé dans le collimateur de l’OGC Nice, le FC Lorient et le Stade Brestois. Des clubs de Premier League, tels que Fulham et West Ham, sont également cités dans ce dossier brûlant.