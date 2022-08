OGC Nice-OM : Une décision officielle tombe avant le choc !

Publié par Timothée Jean le 26 août 2022 à 20:06





OGC Nice-OM : C’est désormais officiel, l’Olympique de Marseille affrontera l’OGC Nice dimanche prochain sans le soutien de ses supporters.

OGC Nice-OM : Les supporters marseillais interdits de déplacement

C’est le choc de cette 4e journée de Ligue 1. Dimanche prochain, à partir de 15h, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de l’Allianz Riviera pour affronter l’OGC Nice. Une rencontre qui s’annonce très intense entre deux clubs rivaux du sud de la France. Après sa brillante victoire face au Maccabi Tel-Aviv (2-0), synonyme de qualification pour les phases de poules de Ligue Europa Conférence, le club niçois compte poursuivre sur ce dynamisme et s’imposer à domicile face l’ OM. Mais cette mission ne sera pas simple.

L’Olympique de Marseille, qui s’est renforcé dans chaque ligne lors de ce mercato estival, compte jouer les premiers rôles en Ligue 1 cette saison. Les hommes d’Igor Tudor ont à cœur d’enchaîner une deuxième victoire consécutive en championnat. Toutefois, le club phocéen sera privé de son public pour ce derby azuréen. Un arrêté ministériel, signé de la main de Gérald Darmanin, interdit en effet le déplacement des supporters phocéens sur la Côte d'Azur.

« Le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel est interdit entre les communes des Bouches-du-Rhône et la commune de Nice, dimanche 28 août de 0h00 à minuit », peut-on lire dans le communiqué officiel. Le Ministère justifie cette mesure en raison des « risques de troubles graves à l’ordre public ».

OGC Nice-OM : Un derby régulièrement entaché par des violences

Dans ce texte, le Ministère souligne notamment que les dernières rencontres entre l’OGC Nice et l’OM ont fréquemment été marquées par de violents incidents, impliquant parfois les joueurs, le staff et les supporters des deux équipes. Il y a tout juste un an, le 22 août 2021, le déplacement de l' OM à l'Allianz Riviera avait viré au cauchemar lorsque Dimitri Payet, précédemment touché par un projectile à la tête, avait répliqué en lançant une bouteille d’eau dans les gradins.

Des supporters niçois avaient alors envahi le terrain avec la ferme intention d’en découdre avec certains Marseillais. Suite à cet incident déplorable, l’OGC Nice avait été sanctionné par la LFP d’un retrait de deux points dont un avec sursis et de trois matches à huis clos. Le choc OGC Nice-OM avait finalement été rejoué sur terrain neutre, à huis clos. En interdisant le déplacement des supporters marseillais ce dimanche à Nice, le gouvernement souhaite donc éviter de nouveaux débordements.