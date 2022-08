PSG : Galtier annonce déjà la couleur pour le choc contre la Juve

Publié par JEAN-LUC D le 27 août 2022 à 05:05





Le PSG a hérité de la Juventus Turin après le tirage au sort des phases de poules de la Ligue des Champions. Christophe Galtier a évoqué ce choc à venir.

PSG : Christophe Galtier ne craint pas la Juve et le Benfica

Les phases de poules de la Ligue des Champions de septembre et novembre, le Paris Saint-Germain est logé dans le groupe H et devra donc en découdre avec la Juventus Turin, le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa. Pour plusieurs spécialistes, le PSG hérite plutôt d’un groupe à sa portée et devrait se qualifier pour le tour suivant. Mais Christophe Galtier, l’entraîneur du club de la capitale, reste prudent et s’attend à de belles confrontations dans ce groupe.

« On a deux anciens vainqueurs de C1. Benfica reste un bon souvenir pour le PSG, car le Final Four s’est déroulé là-bas. La Juventus est un récent finaliste (2017). Ce sont deux monuments, des stades avec de grosses ambiances. Pour Haïfa, j’ai entendu parler du mauvais souvenir du PSG éliminé il y a très longtemps. C’est un tirage intéressant », a commenté le technicien français ce vendredi devant les médias. En attendant les soirées européennes, Galtier préfère se concentrer sur les joutes locales, notamment le prochain match de Ligue 1 contre l’AS Monaco.

PSG : Galtier veut enchaîner face à l’AS Monaco en Ligue 1

Après un début de saison étincelant avec trois succès éclatants face à Clermont (5-0), Montpellier HSC (5-2) et Lille OSC (7-1), le Paris Saint-Germain entend bien poursuivre sur sa lancée à l'occasion de la quatrième journée et la réception de l'AS Monaco, dimanche soir, au Parc des Princes. C’est en tout cas ce qu’espère Christophe Galtier même s’il reste méfiant face à une équipe monégasque qui a fait mordre la poussière au PSG la saison dernière.

« Monaco ? Ça sera un match compliqué, c’est une varie bonne équipe de Ligue 1. Ils ont certes perdu face à une bonne équipe de Lens, mais le dernier Monaco PSG s’est soldé par une lourde défaite du PSG. Il ne faut pas se fier à la performance que l’on a fait face à Lille et la contre-performance de Monaco. Chaque match a sa vérité », a déclaré l’ancien coach de l’OGC Nice.