ESTAC Troyes Mercato : Deux recrues bientôt officialisées?

Publié par Dylan le 27 août 2022 à 21:05





ESTAC Troyes Mercato : Après avoir officialisé il y a peu l'arrivée de Rony Lopes, l'ESTAC se prépare à enregistrer deux nouveaux renforts.

ESTAC Troyes Mercato : Deal avec l'OL pour un prêt de Sinaly Diomandé?

Malgré une dernière place en Ligue 1 avec 3 défaites en autant de matchs disputés, l'ESTAC est loin de se faire petit dans cette fin de mercato. Après être parvenu à enrôler (presque) gratuitement l'ancien sévillan et lillois Rony Lopes, le club aubois s'est renseigné sur une piste en défense. Et le club n'est pas allé chercher très loin, puisque c'est à Lyon que l'ESTAC se serait renseigné pour Sinaly Diomandé.

Formé à l'OL, le défenseur central français de 21 ans est barré par la concurrence depuis qu'il a intégré l'équipe première. Un prêt pourrait l'aider à prendre en maturité et en expérience, et c'est exactement ce que l'OL aurait prévu pour son jeune joueur. L'entraîneur de l'ESTAC, Bruno Irles, tenterait donc de profiter de la situation du Gone pour le faire venir dans l'Aube sous la forme d'un prêt. Selon Foot Mercato, l'Olympique Lyonnais serait d'accord pour lâcher sa pépite, qui a disputé 11 rencontres de Ligue 1 la saison passée.

ESTAC Troyes Mercato : L'arrivée Amar Abdirahman Ahmed bientôt officialisée

En plus de Sinaly Diomandé, l'ESTAC aurait bien avancé sur un autre dossier : celui d'Amar Abdirahman Ahmed, l'ailier gauche de l'AIK (Suède). Le jeune joueur de 18 ans est en bonne forme cette saison avec un but en 9 matchs disputés dans la première division suédoise. S'il venait à se révéler dans l'Aube, cela serait un superbe coup financier et sportif pour le club dirigé par Bruno Irles, qui vient d'autant plus de perdre la bataille avec Brest pour Mahdi Camara (ASSE).

Pour rappel, l'ESTAC Troyes a été plutôt actif dans ce mercato avec six recrues pour treize départs. Du côté des arrivées, on peut donc citer Rony Lopes mais aussi les attaquants Iké Ugbo et Savio Moreira, ainsi que les défenseurs Jackson Porozo, Thierno Baldé et Andreas Bruus. Si le club aubois a également enregistré quelques coups durs avec entre autre les départs de Oualid El-Hajjam, Yoann Touzghar et Dylan Chambost, la vente de Gianluca Biancone a permis de récolter 10 millions d'euros. Ce qui constitue la vente la plus chère de l'histoire du club.