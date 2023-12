En plus de la ruemur sur le départ de Jeffinho et Henrique Silva qui circule à Lyon, celui d'un défenseur est annoncé. Le joueur et le club rhodanien seraient sur le point de se séparer.

OL : Sinaly Diomandé en grande difficulté sous Pierre Sage

Après avoir été l'un des piliers de la défense de l'OL en 2020-2021, puis sous les ordres de Laurent Blanc en 2022-2023, Sinaly Diomandé a perdu sa place de titulaire dans l'équipe des Gones, actuels derniers de la Ligue 1. Il est aussi comptable du début de saison catastrophique de Lyon, car il a été titulaire 10 fois lors des 12 premières journées du championnat, d'abord avec Laurent Blanc, puis Fabio Grosso. Le jeune défensur central a surtout profité de l'absence de Dejan Lovren (blessé en début de saison) et des soucis d'adaptation de Duje Caleta-Car pour s'installer dans le onze de l'OL.

Mais au bout du compte, Sinaly Diomandé a été éjecté par Pierre Sage. Il est resté sur le banc de touche lors de deux derniers matchs dirigés par l'entraineur intérimaire des Lyonnais. Pour la rencontre de ce vendredi soir (21h) à Monaco, l'international ivoirien (11 sélections) n'est même pas dans le groupe du techncien de 44 ans. Il est absent comme lors de la 14e journée à Lens.

Mercato OL : Sinaly Diomandé veut partir, Lyon aussi ne veut plus de lui

D'après les informations de Foot Mercato, Sinaly Diomandé a décidé de quitter Lyon à cause des critiques à son encontre cette saison. Sa mise à l'écart par Pierre Sage aurait renforcé ses envies d'ailleurs, alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2025. Et la décision de l'arrière de 22 ans est partagée par la direction de l'OL. La source croit savoir que Lyon cherche également à se débarraser de lui. David Friio, le nouveau directeur sportif, tient déjà un nouveau défenseur central. Le Brésilien Adryelson (25 ans) de Botafogo est en route pour rejoindre l'équipe lyonnaise cet hiver.

Arrivé à Lyon en septembre 2019, en provenance du Mali, Sinaly Diomandé avait coûté un demi-million d'euros à Jean-Michel Aulas en son temps. Selon Transfermarkt, il vaut 9 millions d'euros sur le marché des transferts actuellement.