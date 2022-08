PSG Mercato : Une grosse signature programmée pour lundi à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 28 août 2022 à 00:05





PSG Mercato : Alors que Christophe Galtier attend encore des recrues, le Paris SG pourrait enregistrer une nouvelle signature dans ses rangs dès le lundi.

PSG Mercato : Accord total avec la Juventus Turin pour un milieu de terrain

À moins d’une semaine de la fermeture du mercato estival, le Paris Saint-Germain cherche à signer trois, dont un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. Pour renforcer l’entrevue de l’équipe parisienne, Luis Campos négocie avec le SSC Naples depuis plusieurs semaines pour Fabian Ruiz. Ce samedi, le média Raï Sport assure que le milieu de terrain espagnol devrait effectivement rejoindre le club de la capitale pour 22 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus.

Le journaliste italien Fabrizio Romano confirme cette tendance et précise que les derniers détails de cette opération sont en cours de discussions les dirigeants du Napoli et leurs homologues parisiens pour un transfert imminent. Le joueur de 26 ans et le PSG étant d’ores et déjà d’accord depuis quelques semaines sur les termes d’un contrat de cinq ans avec un salaire de 5 millions d’euros par saison. Fabian Ruiz serait même attendu à Paris lundi pour finaliser son arrivée chez les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Fabian Ruiz attendu à Paris ce lundi

Ce samedi, Fabrizio Romano a indiqué sur son compte Twitter que « le Paris Saint-Germain se rapproche de Fabián Ruiz. Les derniers détails sont maintenant discutés avec Napoli, car les conditions personnelles ont été convenues il y a des semaines. Cela a toujours été une question de temps et c'est enfin en train de s'achever. Contrat de cinq ans pour Fabian au PSG. »

Selon L’Équipe, l’ancien milieu de terrain du Betis Séville devrait débarquer à Paris ce lundi pour passer sa visite médicale et signer un contrat de quatre à cinq ans. Après Vitinha et Renato Sanches, Fabian Ruiz devrait donc quitter le SSC Naples pour venir renforcer le milieu de terrain de l’équipe de Christophe Galtier.