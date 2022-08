PSG : Galtier reçoit une réponse sèche pour la fin du Mercato !

Publié par JEAN-LUC D le 28 août 2022 à 13:23





PSG Mercato : Alors que Christophe Galtier attend encore trois recrues d’ici la fin du mercato, un spécialiste prend le contrepied de l’entraîneur parisien.

PSG Mercato : La fin du mercato agace Christophe Galtier

Malgré les arrivées de deux milieux de terrain (Vitinha et Renato Sanches), d’un attaquant (Hugo Ekitike) et d’un défenseur polyvalent (Nordi Mukiele), Christophe Galtier ne semble pas totalement satisfait du recrutement du Paris Saint-Germain. À quelques jours de la fermeture du mercato, le successeur de Mauricio Pochettino réclame encore trois nouveaux joueurs à sa direction. L’entraîneur parisien espère notamment la venue d’un attaquant, d’un milieu de terrain et d’un défenseur central.

« Dans les prochains jours, ça va beaucoup bouger. Certains sont en instance de départ, d'autres attendent pour nous rejoindre. Nous avons identifié les postes où nous devons nous renforcer », explique l’ancien coach de l’OGC Nice avec un petit coup de pression à la direction sportive des Rouge et Bleu.

« Évidemment, plus tard ça arrive, plus c’est difficile à intégrer. Mais généralement, les joueurs qui viennent au Paris Saint-Germain sont des joueurs de très haut-niveau, qui ont aussi cette capacité à pouvoir s’intégrer rapidement. Mais évidemment que plus tôt les joueurs arrivent, mieux c’est, mais c’est encore l’incertitude et je ne suis pas le seul dans ce cas-là », a ajouté Galtier. Mais avec l’effectif dont il dispose en ce moment, le Paris SG a-t-il vraiment besoin encore de recruter trois nouveaux éléments ?

PSG Mercato : Galtier contrarié pour la fin de mercato au Paris SG ?

Présent sur le plateau de L’Équipe du Soir, le journaliste Dave Appadoo n’a pas caché son étonnement sur la demande de renforts formulée par Christophe Galtier. Pour lui, le Paris Saint-Germain n’a plus besoin de recrues supplémentaires, surtout en attaque.

« Ils n’ont pas besoin de trois renforts selon moi. Je veux bien entendre l’argument du défenseur central avec la défense à trois et qu’il va falloir manager Sergio Ramos (…) Fabian Ruiz au milieu, éventuellement parce que c’est un profil qu’ils n’ont pas tout à fait, surtout avec le départ probable de Gueye. Mais par contre en attaque, déjà on a un souci. C’est que l’on est déjà en train de se dire comment faire tourner ces trois-là en sachant qu’il y a de gros matches. Faire venir des gens qui sont trop forts pour être remplaçant, mais pas assez fort pour être titulaire, je ne vois pas l’intérêt », a expliqué Dave Appadoo.

À cinq jours de la fin du mercato, le dossier le plus avancé à l’heure actuelle est celui du milieu de terrain puisque Fabian Ruiz est attendu à Paris ce lundi. En attaque, aucune piste sérieuse n’est d’actualité et en défense, l’Inter Milan a officiellement dit non pour le transfert de Milan Skriniar. Sur les trois renforts supplémentaires attendus, Christophe Galtier pourrait donc finalement se contenter que d’une seule arrivée.