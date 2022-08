PSG Mercato : C’est officiel pour Skriniar, l’Inter a tranché !

Publié par JEAN-LUC D le 27 août 2022 à 22:05





PSG Mercato : Directeur sportif de l’Inter Milan, Giuseppe Marotta, a fait le point sur la situation de Milan Skriniar, priorité estivale du Paris SG.

PSG Mercato : L’Inter a refusé l’offre du Paris SG pour Skriniar

Avant la rencontre face à la Lazio Rome, vendredi, le directeur sportif de l'Inter Milan, Giuseppe Marotta, a fait le point sur la situation de Milan Skriniar, priorité du Paris Saint-Germain pour renforcer sa charnière centrale. Selon La Gazzetta dello Sport, Luis Campos aurait même dernièrement transmis une nouvelle offre de 60 millions d’euros plus un joueur à l’Inter Milan pour s’attacher les services de l’international slovaque.

Sous contrat jusqu’en juin prochain et n’ayant toujours pas paraphé un nouveau bail avec le club milanais, le défenseur de 27 ans est donc susceptible de changer d’air cet été. Cependant, les Nerazzurri ont repoussé la proposition parisienne, dénonçant au passage le chantage maladroit du président parisien dans cette affaire.

PSG Mercato : Marotta répond cash à Al-Khelaïfi pour Skriniar

En effet, en amont de la défaite face à la Lazio Rome (1-3) vendredi soir, Guiseppe Marotta s’est exprimé sur le possible transfert de Milan Skriniar au Paris Saint-Germain. Au micro de la chaîne DAZN, le directeur sportif de l’Inter Milan a assuré que le défenseur slovaque restera chez les Nerazzurri. Alors que Nasser Al-Khelaïfi a menacé le club lombard de récupérer gratuitement Skriniar l’été prochain, Marotta a confirmé que son club espère faire signer un nouveau bail à son joueur dans les mois à venir.

« Milan Skriniar ne partira pas, il restera avec nous à coup sûr. Les propriétaires ont décidé de ne pas se laisser tenter par l'offre et les démarches du Paris Saint-Germain. Je peux confirmer que c'est un joueur clé pour nous et qu'il va rester. Nasser veut le recruter libre ? Milan (Skriniar) est un bon garçon, nous entamerons avec lui des discussions pour le lier à l'Inter pour plusieurs années. Je suis confiant et optimiste sur le sérieux de Milan. Cette menace déguisée ne suffit pas à heurter les valeurs du joueur », a déclaré le dirigeant intériste.

Le PSG est donc fixé sur ce dossier.