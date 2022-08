PSG Mercato : Une star de Ligue 1 dit « oui » pour un transfert !

Publié par JEAN-LUC D le 28 août 2022 à 17:23





PSG Mercato : À la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire, le Paris Saint-Germain pourrait avoir une occasion en or pour un crack de Ligue 1.

PSG Mercato : Un milieu de terrain ouvre grand la porte à un transfert

En marge de la victoire face au Stade Rennais, samedi soir, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1, le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofona, placé dans le viseur du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille, a ouvertement reconnu qu'un départ n'était pas à exclure dans les derniers jours du mercato estival.

« Il me reste encore cinq jours pour réfléchir et voir quelle décision je vais prendre. Tant que je suis sur le terrain, je suis content. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. On verra, tout est possible sur les cinq derniers jours. Il y a des sollicitations, des possibilités. J'ai besoin de réfléchir avec mon entourage, la direction du RC Lens sait ce que j'attends. Aujourd'hui, j'essaie de profiter de ces moments-là », a notamment déclaré l’international ivoirien au micro de Canal Football Club.

Selon les dernières informations de L’Équipe, le Stade Rennais pourrait bien tenter sa chance dans les prochains jours. Mais cette piste pourrait également revenir surface au Paris SG d’ici la fermeture du mercato estival.

PSG Mercato : Seko Fofana pour oublier la piste Fabian Ruiz ?

En effet, alors que la presse italienne a annoncé que Fabian Ruiz serait attendu à Paris lundi pour passer sa visite médicale et signer son contrat en faveur du Paris Saint-Germain, le quotidien L’Équipe assure ce dimanche qu'aucun accord n’aurait encore été trouvé entre les dirigeants parisiens et leurs homologues du SSC Naples pour le transfert du milieu de terrain espagnol.

La chaîne ESPN va même plus loin en indiquant que si le dossier n’avançait pas dans les prochaines 48 heures, Luis Campos pourrait finalement jeter son dévolu sur Seko Fofana, dont la valeur serait estimée à 32 millions d’euros par la direction du RC Lens. Natif de Paris, le milieu défensif de 27 ans serait d’ores et déjà d’accord pour rejoindre l’effectif galactique de Christophe Galtier. La fin de mercato du PSG pourrait donc réserver des surprises.