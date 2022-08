OM : L’importante mise au point de Payet sur Tudor après Nice

Publié par Ange A. le 29 août 2022 à 00:35





OM : Dimitri Payet a évoqué sa relation avec Igor Tudor après sa première titularisation lors de la victoire de Marseille à Nice.

L’Olympique de Marseille s’est offert le derby contre l’OGC Nice ce dimanche. L’OM a dominé le Gym à l’Allianz Riviera (3-0) grâce à un doublé d’Alexis Sanchez et une réalisation de Nuno Tavares. Buteur contre le Gym, le Portugais prêté par Arsenal a inscrit son troisième but cette saison avec Marseille. Contre les Aiglons, Igor Tudor a opéré un choix fort en alignant Dimitri Payet d’entrée. Le milieu réunionnais honorait sa première titularisation de la saison contre le rival azuréen. Titularisé contre Nice, le meneur de jeu olympien a récupéré le brassard. Au sortir du succès des siens, l’international tricolore (38 sélections/ buts) a rétabli la vérité sur sa relation avec son entraîneur. L’occasion pour le milieu de 35 ans de mettre un terme aux spéculations concernant les deux hommes.

Payet rétablit la vérité pour Tudor

Le fait que Dimitri Payet ne soit plus un titulaire à part entière a de quoi surprendre. Le Réunionnais était le Marseillais le plus décisif la saison dernière. Pour autant, l’ancien Lillois fustige les rumeurs sur d’éventuelles tensions avec Igor Tudor dont il respecte d’ailleurs les choix. « Une embrouille ? C’est vous qui avez dit ça, pas moi. Si ça me relance ? Je ne sais pas. Je n’étais pas mort. Il y a eu des choix faits par le coach, il faut les respecter. Cela fait un mois que je travaille, que j’attends. Quand vous jouez, il faut être performant. Il n’y a aucun problème Tudor-Payet, il y a zéro souci. Ce sont des choix, il faut les respecter. C’est lui le patron », a assuré le numéro 10 de l’Olympique de Marseille.

À noter qu’Éric Bailly et Issa Kaboré, les deux dernières recrues estivales, ont étrenné le maillot marseillais contre le Gym. Les deux joueurs sont entrés en jeu.