OM Mercato : Marseille en passe de boucler un transfert en défense

Publié par Timothée Jean le 29 août 2022 à 14:16





OM Mercato : L’Olympique de Marseille poursuit son dégraissage. La direction phocéenne est même proche de se débarrasser d’un défenseur.

OM Mercato : Marseille proche de vendre Duje Caleta-Car

Les lignes bougent du côté de l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato estival. Si Pablo Longoria a réussi à combler la plupart des manques du groupe d’Igor Tudor, avec la signature d’une dizaine de recrues, le président de l’ OM a encore du pain sur la planche. À trois jours de la fermeture du marché des transferts, le dirigeant espagnol doit encore réaliser plusieurs ventes en vue de rééquilibrer les finances du club qui sont dans le rouge. Ainsi, plusieurs indésirables devraient quitter le navire marseillais d’ici jeudi prochain. C’est notamment le cas de Duje Caleta-Car.

Le défenseur croate fait en effet partie des joueurs que l’ OM veut mettre à la porte dès cet été, principalement pour des raisons financières. Le joueur de 25 ans arrive en fin de contrat en juin 2023 et l’Olympique de Marseille souhaite le vendre durant cette fin de mercato afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an. Vu comme une possible valeur marchande, Duje Caleta-Car a de ce fait été proposé un peu partout en Europe. Et si jusqu’ici peu de clubs se bousculaient pour sa signature, un nouveau prétendant vient de se manifester. Comme l’indique le journaliste Sacha Tavolieri sur son compte Twitter, Southampton FC est passé à l’offensive pour le défenseur marseillais et les négociations avancent entre les différentes parties.

OM Mercato : Southampton négocie avec Duje Caleta-Car

Le profil de l’ancien joueur du RB Salzbourg plaît beaucoup aux dirigeants britanniques, qui poussent en toute discrétion pour sa signature. La source précise d’ailleurs que les Saints sont actuellement en négociations très avancées avec le clan Caleta-Car pour sur son arrivée en Premier League, avec la garantie d’avoir plus de temps de jeu dans un nouveau championnat. Cette approche concrète de Southampton ne laisse pas insensible le principal concerné.

Après avoir refusé de quitter l’Olympique de Marseille, le Croate va-t-il finalement accepter la proposition du club britannique ? Les négociations se poursuivent dans ce sens. En tout cas, de son côté, l’ OM se frotte déjà les mains. Le club phocéen espère toucher un joli chèque concernant l’aboutissement de cette opération. Un montant compris entre 10 à 15 millions d’euros est évoqué.