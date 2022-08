Clermont Foot Mercato : Un défenseur belge en approche au CF63

Publié par ALEXIS le 29 août 2022 à 22:46





Clermont Foot Mercato : Pour boucler son marché, CF63 vise une défenseur du Spartak Moscou. Entre-temps, un milieu de terrain a quitté le club auvergnat.

Clermont Foot Mercato : Maximiliano Caufriez va signer à Clermont

Clermont est la recherche d’un défenseur central depuis plusieurs semaines. Une nouvelle piste du club auvergnat est révélée à trois jours de la fin du marché des transferts. L’équipe de Pascal Gastien fonce en effet sur un arrière du Spartak Moscou. Les négociations sont en bonne voie, puisque L’Équipe indique que CF63« pourrait accueillir rapidement »Maximiliano Caufriez (25 ans). Il devrait faire l’objet d’un transfert du club moscovite, un an après son arrivée de Saint-Trond en Russie, alors que son contrat est valide jusqu’en juin 2025.

Clermont Foot Mercato : Yuliwes Bellache prêté à Austria Lustenau

En attendant l’arrivée de Maximiliano Caufriez, Clermont Foot a prêté à Yuliwes Bellache (19 ans), un jeune joueur de son effectif. Il a rejoint l’Austria Lustenau, en prêt pour la saison 2022-2023. Le milieu de terrain franco-algérien est passé professionnel en juillet dernier, grâce à ses performances remarquables avec la réserve clermontoise en National et aussi avec la sélection Espoirs de l’Algérie. Mais il va poursuivre sa progression au sein du club partenaire de Clermont Foot, afin de revenir plus aguerri en Auvergne. « À l’instar de ses coéquipiers, Yuliwes Bellache rejoint l’Autriche pour gagner du temps de jeu dans un championnat de qualité et aider l’Austria Lustenau à remplir ses objectifs », a justifié Clermont Foot.

Notons que Muhammed Cham (auteur de 15 buts et 12 passes décisives en 29 matches), Brandon Baiye et Bryan Teixeira avaient aidé Lustenau à monter dans l'élite autrichienne la saison dernière. À l'issue de leur prêt réussi, les deux premiers sont revenus à Clermont et ont intégré l'équipe de Pascal Gastien. Quant au troisième, il s'est engagé définitivement avec le club promu en Australie.