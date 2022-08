OL Mercato : Une nouvelle offre tombe à Lyon pour Aouar

Publié par Anthony le 29 août 2022 à 17:16





OL Mercato : Sur le départ depuis le début du mercato, un club portugais vient de formuler une première offre pour Houssem Aouar.

OL Mercato : Benfica fait une offre pour Aouar

Alors que Lyon vient de laisser partir Lucas Paqueta pour 60 millions d'euros à West Ham, un autre cadre de l'équipe s'apprête à quitter le club dans les heures à venir. En effet, Houssem Aouar ne devrait pas faire de vieux os à l' OL, car ses dirigeants veulent le vendre même si Peter Bosz aurait souhaité l'avoir dans son effectif. Un club participant à la Ligue des Champions vient de formuler une offre pour le milieu de terrain.

Adversaire du PSG en Ligue des Champions, le Benfica Lisbonne vient de faire une offre pour s'octroyer les services du joueur. Un chèque légèrement inférieur à 10 millions d'euros vient d'être transmis à Lyon sans compter les bonus selon RMC Sport. Pour le moment, l' OL n'a pas répondu à l'offre, mais avait auparavant refusé une offre similaire en provenance de Nottingham Forest. De plus, il n'y a pour l'instant aucun accord entre Houssem Aouar et le club lisboète.

OL Mercato : Trois autres clubs sont dans la course

Rien n'est encore fait pour le Benfica Lisbonne. Suite à cette première offensive, d'autres clubs pourraient suivre en proposant des offres plus élevées. Houssem Aouar est toujours la priorité de l'OGC Nice mais Lyon ne veut pas vendre le joueur à un concurrent direct. Deux clubs de Premier League, dont les noms n'ont pas filtré, sont sur le dossier du joueur. D'ailleurs, l'international français aurait une préférence pour l'Angleterre.

Houssem Aouar n'a joué que 29 petites minutes depuis la reprise du championnat face à l'AC Ajaccio et ne figure plus dans l'équipe. En cas du départ du joueur, l'entrejeu de Lyon serait décimé suite au départ de Lucas Paqueta. Les Gones seraient sur plusieurs dossiers pour recruter des milieux de terrain, mais si Peter Bosz a rappelé en conférence de presse ce mardi : " Pas pour le moment. Pour moi, non ", en réponse à un journaliste sur une potentielle arrivée à ce poste.