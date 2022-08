OGC Nice Mercato : Le Gym s'intéresse à plusieurs défenseurs

Publié par Anthony le 30 août 2022 à 01:15





OGC Nice Mercato : À la recherche d'un nouveau défenseur, Lucien Favre a établi une liste de plusieurs joueurs pour la fin du mercato.

OGC Nice Mercato : Plusieurs noms pour le poste de défenseur

La fin du mercato de l'OGC Nice s'annonce incroyable. Le club veut recruter un nouvel ailier gauche et un latéral pour venir concurrencer Melvin Bard. Sofiane Diop devrait s'engager d'ici peu avec le Gym et d'autres noms sont évoqués comme celui de Houssem Aouar. Après la lourde défaite à domicile face à l'Olympique de Marseille (0-3), le club veut aussi se renforcer au poste de défenseur central et une short-list a été faite.

En effet, Lucien Favre a fait une liste de potentielles recrues. Dedans figure, en priorité, le nom de Nico Elvedi, joueur du Borussia Mönchengladbach, selon L'Équipe. L'international suisse (38 sélections) est sous contrat jusqu'en 2024 avec son club. En recherche d'un profil expérimenté pour renforcer sa défense, le Gym laisse tomber la piste de la pépite Martin Vitik. Deux autres noms bien connus du monde du football figurent sur cette liste.

OGC Nice Mercato : Le Gym vise grands défenseurs

Outre Nico Elvedi, le joueur a deux autres gros noms sur sa liste et voudrait enflammer la fin du mercato estival. On y retrouve selon Foot Mercato, le nom de Trevoh Chalobah de Chelsea, qui pourrait rejoindre le club sous forme de prêt. L'international Espoir anglais a joué un match avec les Blues depuis la reprise du championnat et pourrait quitter Londres pour gagner du temps de jeu.

Le second nom sur la liste est celui de Berat Djimsiti qui évolue à l'Atalanta Bergame. L'international albanais est un cadre de l'équipe italienne et il sera difficile d'obtenir ses services. Pour le moment aucune offre n'a été faite pour ces trois joueurs, mais le Gym risque de faire parler de lui dans la fin du mercato car le club attend au moins trois nouvelles recrues.