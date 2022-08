ASSE Mercato : Deux nouvelles recrues officialisées chez les Verts

Publié par Anthony le 30 août 2022 à 18:22





ASSE Mercato : Saint-Etienne vient d'officialiser la deuxième et troisième recrue de la journée. Les deux joueurs arrivent en provenance du FC Lorient.

ASSE Mercato : Léo Pétrot retrouve les Verts

Attendu depuis plusieurs jours, Laurent Batlles avait annoncé que le club allait recruter encore 3 à 4 joueurs dans cette fin de mercato, et c'est chose faite. Après l'arrivée d'Ibrahima Wadji plus tôt dans la matinée, recruté pour plus d'un million d'euros, deux autres joueurs viennent d'être officialisés par l'ASSE. Le premier est un nom bien connu du Forez puisque le joueur en question a été formé.

En effet, Léo Pétrot retrouve Saint-Etienne après avoir quitté le club en 2019. Arrivé en provenance du FC Lorient pour 500 000 euros, le défenseur a signé un contrat de trois ans avec l'ASSE et devient la dixième recrue du club dans ce mercato. Le joueur s'était imposé dans l'effectif des Merlus où il a disputé 22 rencontres de championnat en étant titulaire dans la quasi-intégralité de la phase retour contribuant au maintien du club. " Léo est un joueur que je connais bien. Il a été l'un de mes capitaines lorsque j'entraînais la réserve professionnelle des Verts. Depuis, il s'est aguerri grâce à beaucoup de qualités morales qui lui ont permis de gagner sa place en Ligue 1 Uber Eats ", a déclaré Laurent Batlles dans un communiqué officiel.

" L'ASSE est mon club de cœur, je suis très heureux d'être ici. Je vais découvrir la Ligue 2 BKT, un nouveau championnat pour moi. Maintenant, peu importe la division, mon envie est d'aider le club à atteindre ses objectifs ", a déclaré la nouvelle recrue.

ASSE Mercato : Thomas Monconduit s'engage aussi avec les Verts

Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule puisque l'ASSE vient d'officialiser le recrutement de Thomas Monconduit en provenance aussi du RC Lorient et devient la onzième recrue du club. Le milieu défensif viendra renforcer l'entrejeu stéphanois et s'engage avec le club pendant trois ans aussi.

Un joueur d'expérience qui connaît bien la Ligue 1 et la Ligue 2 où il a évolué pendant cinq saisons avec Amiens lorsque le club était dans l'élite française. Il rejoint le FC Lorient lorsque l'ASC est relégué dans l'antichambre de la Ligue 1. Au total, il cumule 149 matches au plus haut niveau français faisant de lui une recrue avec beaucoup d'expérience. " Thomas est un joueur avec beaucoup d'expérience. Il va nous amener de la sérénité sur et en-dehors du terrain. C'est un joueur qui connaît aussi bien la Ligue 1 Uber Eats que la Ligue 2 BKT et qui a vécu une montée avec Amiens. Par rapport aux nombreux jeunes que l'on compte, on avait besoin d'un joueur un peu plus aguerri pour les accompagner ", a annoncé le coach de Saint-Etienne.

" Je suis très content de m'engager avec l'AS Saint-Étienne, un club mythique du football français. J'ai hâte de commencer sur les terrains. Je sais que les supporters rongent actuellement leur frein. Je suis impatient de les retrouver pour vivre une belle saison, tous ensemble. "