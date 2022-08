OM-Clermont : La compo de Tudor tombe, un changement au milieu

Publié par Timothée Jean le 31 août 2022 à 11:45





Trois jours après sa brillante victoire à Nice (0-3), l’ OM accueille ce mercredi soir Clermont. Découvrez la composition d’Igor Tudor pour ce choc.

OM-Clermont : Igor Tudor prévoit un énorme changement au milieu

Dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueille, ce mercredi soir à 21h, Clermont Foot dans son mythique stade, l’Orange Vélodrome. Invaincu depuis la reprise du championnat, l’ OM occupe actuellement la 2e place de Ligue 1 avec 10 points, à égalité avec le PSG et le RC Lens. Les Marseillais peuvent donc prendre la tête du classement en cas de mauvais résultats du PSG à Toulouse, et si le RC Lens est tenu en échec face à Lorient.

Toutefois, les Marseillais devront d’abord assurer face aux Clermontois (9e de Ligue 1). L’Olympique de Marseille qui, s’est considérablement renforcé lors de ce mercato estival, est ainsi déterminé à obtenir un résultat positif ce mercredi soir devant son public. Et pour ce rendez-vous à domicile, l’entraîneur Igor Tudor prévoit d’apporter quelques changements dans son onze de départ.

OM : Pape Gueye titulaire face à Clermont

Selon les informations dévoilées par L'Équipe, l' OM se présentera avec Pau Lopez dans les buts. La charnière défensive de l’Olympique de Marseille sera composée de trois joueurs. Samuel Gigot, suspendu à Nice, devrait faire son retour en défense, accompagné de Chancel Mbemba et d’Éric Bailly. L’international ivoirien, recruté cet été en provenance de Manchester United, devrait donc fêter sa première titularisation sous le maillot marseillais face à Clermont.

Les inamovibles Jonathan Clauss et Nuno Tavares occuperont les couloirs dans un rôle de piston. Toujours selon le quotidien, l’entraîneur Igor Tudor devrait aligner Pape Gueye à la place de la recrue estivale Jordan Veretout. Le milieu de terrain sénégalais sera associé à Valentin Rongier dans l’entrejeu, tandis que Mattéo Guendouzi et le capitaine Dimitri Payet évolueront un cran plus haut. En attaque, l’ OM pourra compter sur sa recrue phare, Alexis Sanchez, auteur d’un doublé face à l’OGC Nice. Il sera sans doute l’homme à surveiller de très près pour la défense clermontoise.

La composition probable de l'OM face à Clermont :

Gardien : Pau Lopez

Défenseurs : Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Éric Bailly

Milieux de terrain : Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Pape Gueye, Nuno Tavares

Attaquants : Mattéo Guendouzi, Dimitri Payet et Alexis Sanchez