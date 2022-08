OGC Nice Mercato : C'est fait, le Gym boucle un joli deal au FC Séville

Publié par Anthony le 31 août 2022 à 14:15





OGC Nice Mercato : Poussé vers la sortie depuis le début du mercato, un avant-centre du Gym va s'envoler en Espagne pour se relancer au FC Séville.

OGC Nice Mercato : Kasper Dolberg poussé vers la sortie

Recruté pour 20,5 millions d'euros, il était un très grand espoir du football mondial. Kasper Dolberg avait rejoint l'OGC Nice emportant avec lui une très belle réputation où il avait inscrit 11 buts en 25 matches lors de sa dernière saison à l'Ajax. Après une première saison aboutie avec le Gym avec 11 buts en 23 matches de Ligue 1, l'international danois commençait à perdre sa place suite à des blessures et certaines irrégularités.

L'attaquant n'a jamais véritablement réussi à s'imposer dans l'effectif niçois. Avec l'arrivée d'Amine Gouiri et d'Andy Delort, Dolberg s'est retrouvé petit à petit sur le banc de touche. Depuis le début de la saison, Lucien Favre ne lui a pas donné une seule minute de temps de jeu. De ce fait, le Danois n'a pas eu d'autres choix que d'envisager un départ cet été afin de pouvoir à nouveau fouler le rectangle vert. Après avoir eu des touches en Angleterre et en Allemagne, le joueur formé à Silkeborg IF devrait rejoindre l'Espagne, laissant derrière lui un bilan mitigé avec les Aiglons avec 24 buts en 85 matches.

OGC Nice Mercato : Le FC Séville pour relancer Dolberg

Un grand club espagnol serait intéressé par Kasper Dolberg selon Foot Mercato. Le FC Séville serait sur le point de trouver un accord avec le Gym pour s'octroyer les services de l'attaquant de 24 ans. Le joueur devrait rejoindre le club sévillan sous la forme d'un prêt avec option d'achat d'un montant compris entre 20 et 25 millions d'euros. Selon Marca, le joueur est attendu dans la journée dans son prochain club pour passer sa traditionnelle visite médicale. Une bonne nouvelle pour Dolberg qui va pouvoir se relancer ainsi que pour l'OGC Nice qui fera de la place pour accueillir un nouvel attaquant avant la fin du mercato.