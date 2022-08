OM Mercato : Longoria en difficulté pour deux transferts à Marseille

Publié par Timothée Jean le 31 août 2022 à 13:45





OM Mercato : À moins de 48 heures de la fin du mercato, Marseille espère boucler quelques ventes. Mais, encore une fois, ce n'est pas gagné.

OM Mercato : Avant l’arrivée de Malinovskyi, Marseille doit vendre

L’Olympique de Marseille a frappé très fort sur le marché des transferts. Certes, il y a eu les départs de Boubacar Kamara, de Steve Mandanda ou encore de Jorge Sampaoli, mais le club phocéen a réussi de très gros coups lors de ce mercato estival. L’OM est parvenu à enrôler de grands noms tels que Alexis Sanchez, Jonathan Clauss, Éric Bailly ou encore Jordan Veretout. Ce sont au total 11 nouvelles recrues qui sont venues renforcer le groupe marseillais pour la suite de la saison. Désormais, l’entraîneur Igor Tudor dispose d’un effectif très compétitif et est déterminé à aller le plus loin possible sur la scène européenne, notamment en Ligue des Champions.

Mais le mercato estival ne s’arrête pas là pour le dernier dauphin du PSG. Un milieu de terrain supplémentaire est encore attendu à l’Olympique Marseille avant la fermeture du marché des transferts. Comme l’indique RMC Sport, Ruslan Malinovskyi est la priorité des Phocéens, qui sont déjà passés à l'offensive pour sa signature. Les négociations entre les dirigeants de l’ OM et leurs homologues de l’Atalanta Bergame avancent dans le bon sens. D’autant plus que l’international ukrainien serait d’accord pour rallier Marseille dans les prochaines heures. Le club phocéen devra donc trouver un compromis avec le club italien afin de finaliser ce dossier très complexe. Toutefois, dans le but de rééquilibrer ses comptes qui sont dans le rouge, l’ OM devra aussi réaliser quelques ventes dans ce sprint final du mercato.

OM Mercato : Personne ne veut des indésirables de Marseille

À moins de 48 heures de la fermeture officielle du mercato, le président marseillais Pablo Longoria et son directeur sportif, Javier Ribalta, ont ainsi la pression, d’autant que les investissements consentis pour attirer de nouveaux renforts ont été très conséquents. Ils devront de ce fait réaliser quelques ventes supplémentaires, malgré un timing très serré. Le problème, c'est que peu de prétendants se bousculent pour les indésirables de l’équipe marseillaise.

Dans son édition du jour, L’Équipe se penche sur ce dossier et rappelle que plusieurs éléments du vestiaire phocéen n’ont toujours pas reçu de belles propositions et ne montrent aucun empressement à quitter le navire marseillais. C’est notamment le cas de Duje Caleta-Car et Cédric Bakambu, deux indésirables que les médias annonçaient pourtant en instance de départ en vue de soulager les finances des pensionnaires du stade Vélodrome. Si ces deux joueurs ont été mis sur le marché, personne ne se pointe à l’horizon pour leur transfert.

Le quotidien sportif assure que « l’ OM n’a reçu aucune offre officielle pour ces deux joueurs ». Le successeur de Jacques-Henri Eyraud et son équipe devront vite trouver une solution pour se débarrasser de ces deux joueurs, car jeudi soir il sera trop tard. Les dirigeants marseillais s’activent déjà dans ce sens et il pourrait y avoir quelques surprises d’ici la fin du mercato d’été.

OM Mercato : Ça se complique aussi pour Bamba Dieng

Ainsi, Duje Caleta-Car et Cédric Bakambu ne seront pas faciles à refourguer. Et ils ne sont pas les seuls. Dernièrement, Bamba Dieng suscitait l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1, tels que l’OGC Nice, le Stade Brestois ou encore le FC Lorient. Le FCL aurait même proposé une offre comprise entre 6 à 8 millions d’euros pour sa signature. Une proposition vite déclinée par les dirigeants marseillais, qui espèrent toucher un joli chèque avant de céder la pépite sénégalaise.

Les Phocéens seraient actuellement en négociations avancées avec Fulham en vue de boucler le transfert de son jeune attaquant. Mais jusqu’ici, aucun accord n’a été trouvé entre les différentes parties. En attendant, les Marseillais ne perdent pas espoir et tenteront de boucler quelques transferts dans les prochaines heures.