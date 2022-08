OM Mercato : Marseille lance son casting pour remplacer Caleta-Car

Publié par Timothée Jean le 11 août 2022 à 18:17







OM Mercato : Alors que Duje Caleta-Car est courtisé par l’Inter Milan, l’Olympique de Marseille multiplie déjà les pistes pour le remplacer.

L’Olympique de Marseille réalise un mercato très ambitieux cet été. Très loin de bénéficier de la puissance financière du PSG, les dirigeants marseillais ont choisi d'être hyperactifs sur le marché des transferts, multipliant les pistes concrètes. L’ OM est déjà parvenu à mettre la main sur neuf nouvelles recrues et la liste pourrait s’allonger dans les jours à venir, même si le recrutement des phocéens connaît un petit coup d’arrêt. Et pour cause, le club marseillais doit réduire sa masse salariale devenue trop imposante.

De nombreux joueurs sont d’ailleurs poussés vers la porte de sortie, à commencer par Konrad de la Fuente. Le jeune attaquant américain est sur le point de poser ses valises en Grèce. Il devrait rejoindre l’Olympiakos sous la forme d’un prêt. Le latéral droit espagnol, Pol Lirola, est également proche de s’engager avec Elche. L’affaire serait déjà actée en interne. Mais ce n’est pas tout, l’ OM devrait aussi se séparer Duje Caleta-Car, qui possède une belle touche du côté de l’Italie. L’Inter Milan s’activerait déjà en coulisse afin de boucler sa signature avant la fermeture du mercato estival. Et de son côté, l’ OM ne ferme pas la porte à son départ.

La direction marseillaise aurait déjà signifié au défenseur espagnol qu’il serait judicieux pour lui de s’en aller dès cet été. L’idée de rejoindre les Nerazzurri ne déplairait donc pas au principal concerné. Les négociations entre les différentes parties dans les jours à venir. En attendant la concrétisation de cette opération, l’ OM travaille déjà en coulisse sur la succession de Duje Caleta-Car. Et trois nouvelles pistes seraient étudiées en interne pour le remplacer.

OM Mercato : Marseille accélère pour Evan Ndicka

L’une de ces pistes mènerait à Evan Ndicka. Régulièrement associé au PSG et l’AS Monaco, le défenseur tricolore de l’Eintracht Francfort pourrait faire son retour en France sous les couleurs marseillais. Sport Bild assure que les recruteurs marseillais auraient déjà entamé les négociations avec l’entourage de l’ancien joueur de l’AJ Auxerre en vue d’un éventuel transfert. Les dirigeants allemands attendraient un montant avoisinant les 20 millions d’euros pour acter son transfert. Un montant plus ou moins élevé pour les Marseillais qui explorent en parallèle une piste en Bundesliga.

La presse allemande indique que l’ OM aurait aussi des vues sur Felix Uduokhai (24 ans) du FC Augsbourg. Le jeune défenseur arrive en fin de contrat en juin 2023 et refuse jusqu’ici de prolonger. Marseille tenterait donc de profiter de cette situation pour l’attirer dans ses filets. La troisième cible des Marseillaises serait Éric Bailly. Le défenseur ivoirien n’est pas vraiment désiré du côté de Manchester United. Un transfert à l’ OM serait alors une belle occasion pour lui de relancer sa carrière. Tout reste à savoir si les Marseillais iront au-delà d’un simple intérêt. Quoi qu’il en soit, la défense marseillaise devrait connaître quelques chamboulements dans les jours à venir.