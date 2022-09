OM Mercato : C'est bouclé pour Bamba Dieng et Marseille !

Publié par Timothée Jean le 01 septembre 2022 à 10:03





OM Mercato : Poussé vers la sortie par l'Olympique de Marseille, Bamba Dieng pourrait malgré tout poursuivre son aventure en terres phocéennes.

OM Mercato : Bamba Dieng finalement conservé

Auteur de prestations remarquables la saison dernière avec l’ OM, Bamba Dieng est régulièrement annoncé sur le départ. D’autant plus que les dirigeants marseillais tentent de récupérer un très joli chèque sur son prochain transfert. Seulement, plus les jours passent, plus un départ de l’international sénégalais semble de plus en plus improbable. Et pour cause, jusqu’ici, aucune écurie n’est parvenue à formuler d’offres satisfaisantes pour son transfert.

La Provence expliquait récemment que le président marseillais, Pablo Longoria, attend un chèque d’environ 25 millions d’euros avant de céder son jeune attaquant. Cette coquette somme semble trop élevée pour ses différents prétendants, tels le FC Lorient, l’OGC Nice, le Stade Brestois ou encore le RC Strasbourg. Chacun tenterait donc de faire baisser son prix ou de s’attacher les services du jeune joueur sous la forme d’un prêt. Un scénario qui s'annonce très compliqué.

Si pour l’heure, le board olympien reste à l'écoute d'une éventuelle offre, l’idée de voir Bamba Dieng rester à Marseille cette saison commence à prendre de l’ampleur. Le journaliste pour La Provence, Alexandre Jacquin, assure en effet que le champion d’Afrique en titre est bien parti poursuivre son aventure sous les couleurs marseillaises, malgré les intérêts prononcés des différents courtisans.

OM Mercato : Aucune offre pour Caleta-Car

Par ailleurs, Bamba Dieng n’est pas le seul indésirable qui devrait poursuivre son aventure à l'Olympique de Marseille cette saison. À moins de 24 heures de la fermeture du mercato estival, L’Équipe assure que l’OM n’a toujours pas reçu d’offre concrète pour Duje Caleta-Car. Alors que les dirigeants ont revu leurs exigences à la baisse, réclamant désormais un chèque de 10 millions d’euros pour son transfert, aucun prétendant ne se pointe toujours à l’horizon pour son transfert. Le défenseur de 25 ans devrait donc rester à Marseille cet été, à condition bien sûr de prolonger son bail qui expire en juin 2023.