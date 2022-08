RC Lens Mercato : Fofana, le RCL officialise un coup retentissant

Publié par Ange A. le 01 septembre 2022 à 00:39





RC Lens Mercato : Après son carton contre Lorient ce mercredi, le RCL a mis fin au suspens concernant l’avenir de Seko Fofana.

RC Lens Mercato : Fin du feuilleton Seko Fofana

Le Racing Club de Lens a signé une nouvelle victoire en championnat ce mercredi. Le RC Lens a étrillé le FC Lorient (5-2) à Bollaert lors de la 5e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour cette affiche, les Sang et or étaient privés de Seko Fofana. L’avenir du capitaine lensois est au cœur des spéculations en cette fin de mercato. Mais son absence contre les Merlus n’avait rien à voir avec son départ, car touché au mollet. Au sortir de la correction infligée à Lorient, une grande annonce est d’ailleurs tombée concernant le milieu international ivoirien. Lens a officialisé la nouvelle signature de Fofana. Le milieu de 27 ans a rempilé pour une saison supplémentaire avec le club artésien. Arrivé dans le Nord en 2020, le milieu international est désormais lié au RCL jusqu’en 2025.

Pourquoi Fofana prolonge chez les Sang et or

Interrogé lors du cérémonial organisé par le Racing Club après la rencontre, Seko Fofana a justifié sa prolongation. Avec le début de saison que réalise le club et les recrues arrivées cet été, le milieu ivoirien se veut ambitieux pour cet exercice. Il avoue qu’il était devenu difficile d’entrevoir son avenir loin du RC Lens.

« Cette prolongation montre mon attachement au club. Aujourd’hui, le club savait ce que je voulais et a été ambitieux. On le voit à travers les recrues qu’on a eues, et même la différence qu’on a fait ce soir et depuis le début de saison. Tout était réuni pour rester et quand on sait ce qu’on a, c’est compliqué de se projeter ailleurs. Je suis très fier d’être ici et j’espère qu’on pourra faire une bonne saison », a assuré le capitaine des Sang et or au micro de Prime Video.