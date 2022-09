Stade Rennais Mercato : Le SRFC se lance sur une piste du FC Nantes !

Publié par Thomas le 01 septembre 2022 à 13:03





Stade Rennais Mercato : À la recherche d'un défenseur central pour remplacer Loïc Badé, le SRFC aurait des vues du côté du RC Lens.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC tente le coup Christopher Wooh

Après avoir bouclé la venue d’Amine Gouiri en provenance de l’OGC Nice, le SRFC s’attaque désormais à son axe défensif. Après avoir recruté Joe Rodon et Arthur Theate au mois de juillet, les Rouge et Noir pensaient en avoir fini avec leur charnière centrale. C’était sans compter sur un assaut de dernière minute de plusieurs clubs anglais et allemands pour l’international espoir Loïc Badé. Barré par la concurrence des deux recrues estivales, le joueur de 22 ans serait sur le point de rejoindre la Premier League et le promu Nottingham Forest. Comme le révèle Foot Mercato, le club anglais aurait trouvé un accord avec le Stade Rennais pour le départ en prêt avec option d’achat de l’ex-joueur du RC Lens.

Et justement, c’est peut-être du côté des Sang et Or que Rennes pourrait débusquer le remplaçant de Loïc Badé. D’après les informations du média sportif, le SRFC aimerait recruter le prometteur Christopher Wooh dans les derniers instants du mercato. Le défenseur central de 21 ans, sous contrat avec le RC Lens jusqu’en 2025, serait ouvert à l’idée de rebondir dans un autre club en Ligue 1. Relégué à la 4e place dans la hiérarchie des défenseurs centraux après Medina, Danso et Gradit, le Camerounais a également été la priorité du FC Nantes ces derniers jours. Dans les plans d’Antoine Kombouaré pour parfaire sa défense, Christopher Wooh avait finalement vu la direction lensoise refuser l'offre de prêt des Canaris. Mais le Stade Rennais pourrait de son côté rafler la mise en proposant un transfert sec.

Stade Rennais Mercato : Diomandé reste la priorité de Maurice à ce poste

Malgré un intérêt réel des Bretons pour Christopher Wooh, le directeur sportif rennais garde pour priorité le défenseur ivoirien Sinaly Diomandé. La pépite de l’ OL, blessé depuis le début de saison, pourrait rapidement voir le SRFC dégainer une offre de 6 millions d’euros pour l’enrôler, selon les informations de L'Équipe.

Courtisé par le RC Strasbourg, qui perd du terrain sur le dossier, et l’OGC Nice, le joueur de 21 ans semble davantage se rapprocher des Rouge et Noir ces dernières heures. D'après les informations de Saber Desfarges, un accord serait quasi-bouclé entre Rennes et Lyon pour le transfert du joueur. Dans l’absolu, seul un départ acté de Loïc Badé débloquerait la venue d’un défenseur central au Stade Rennais. Tout devrait ainsi se décanter dans les prochaines heures.