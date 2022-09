OM Mercato : Incroyable, Bamba Dieng va signer en Angleterre !

Publié par Timothée Jean le 01 septembre 2022 à 14:03





OM Mercato : Alors que son transfert au FC Lorient semblait quasiment acté, Bamba Dieng va finalement prendre une autre destination. Il est attendu en Angleterre.

OM Mercato : Leeds United double Lorient pour Bamba Dieng

Cette fin de mercato estival réserve d’énormes surprises. Et le FC Lorient est en train de l'apprendre à ses dépens. Il y a quelques heures, le club lorientais était en passe de s’attacher les services de Bamba Dieng en provenance de l’Olympique de Marseille. Plusieurs médias locaux assuraient que l’affaire était quasiment conclue entre les différentes parties, il ne restait qu’au jeune attaquant sénégalais de passer sa visite médicale pour officialiser son transfert chez les Merlus. Il était même attendu à Lorient ce jeudi soir.

Mais son arrivée au FCL devrait finalement être annulée. La raison ? Un nouvel acteur majeur est intervenu au dernier moment et aurait tout chamboulé dans ce dossier. Il s’agit ni plus ou moins de Leeds United. Selon les informations du journaliste pour Foot Mercato, Santi Aouna, le club britannique a lancé une offensive de dernière minute pour arracher le prodige sénégalais au nez et à la barbe des Merlus. Et cela semble bien fonctionner.

OM Mercato : Marseille accepète l'offre de Leeds !

En quête de renfort offensif pour la suite de la saison, Leeds United s'est attaqué au dossier Bamba Dieng et formulé une bien meilleure offre que celle du FC Lorient. Cette proposition ne laisse pas insensible les dirigeants marseillais, qui ont toujours souhaité envoyer leur jeune joueur en Premier League. Et justement, à en croire les informations de Fabrizio Romano, l'Olympique de Marseille aurait à l'instant accepté l'offre des Peacocks à hauteur de 10 millions d'euros. " L'offre officielle de Leeds a été acceptée par l'OM. Elle est autour des 10M€ bonus compris. Leeds voulait Hwang (Hee-chan, ndlr) mais les Wolves ne sont pas disposés à le laisser partir ", dévoile l'insider italien sur Twitter.

Dans le même temps, Sky Sports annonce que Bamba Dieng est attendu cet après-midi en Angleterre pour passer ses premiers tests médicaux à Leeds puis y signer son contrat. Un véritable coup dur pour le FC Lorient qui paraissait proche de boucler la signature de l’attaquant de l’OM. Si les Merlus semblaient toujours dans la course pour recruter le champion d'Afrique, le dossier semble désormais bel et bien refermé.