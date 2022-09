LOSC Mercato : Lille acte une grosse signature au milieu !

Publié par Ange A. le 02 septembre 2022 à 01:24





LOSC Mercato : Après le départ de Renato Sanches, le Lille OSC a annoncé la signature d’un international portugais en provenance d’Everton.

Le Lille OSC vient de s’offrir un nouveau milieu de terrain. Dans un communiqué publié jeudi soir, le LOSC a confirmé l’arrivée d’André Gomes. Le milieu de terrain est prêté par Everton pour une saison sans option. À Lille, l’international portugais (29 sélections) va retrouver ses compatriotes José Fonte et Paulo Fonseca, le nouveau coach des Dogues. Le milieu n’entrait pas dans les plans de jeu de Frank Lampard. Son départ des Toffees était attendu suite aux transferts d’Amadou Onana et d’Idrissa Gueye. Le champion d’Europe 2016 n’a jusqu’ici disputé aucune rencontre depuis le début de la saison. L’ancien Blaugrana (2016-2018) espère se relancer avec le champion de France 2021. Lequel a enregistré de gros départs dans son entrejeu cet été.

André Gomes à la relance chez les Dogues

Le Lille OSC entend notamment compenser le départ de Renato Sanches avec la signature d’André Gomes. Le Golden Boy 2016 a signé au Paris Saint-Germain cet été. Le nouveau milieu lillois n’a pas caché sa joie après l’annonce de sa signature. Il a donné les raisons de sa signature tout en évoquant ses objectifs avec le club nordiste.

« Je suis très heureux de rejoindre le LOSC et son projet ambitieux. J’espère aider le groupe, qui possède déjà beaucoup de qualité, en y apportant mon expérience. Le Président et Paulo Fonseca m’ont convaincu de rejoindre le projet. J’espère faire partie de cette équipe de qualité le plus rapidement possible, pour que nous puissions passer, ensemble, une belle saison. Allez le LOSC ! », a assuré le milieu dans le communiqué du club. Prêté à Lille, le milieu lusitanien est encore sous contrat avec les Toffees jusqu’en 2024.