OL-Angers SCO : Les compos, une grosse absence confirmée à Lyon

Publié par JEAN-LUC D le 02 septembre 2022 à 15:59





Samedi à 19h, l' OL accueille sur sa pelouse l'Angers SCO pour la 6e journée de Ligue 1. Découvrez les compos probables des deux équipes.

OL-Angers SCO : Peter Bosz toujours sans l’un de ses cadres

Avec trois victoires et un match nul, l'Olympique Lyonnais vit un début de saison tranquille avec une 4e place au classement de Ligue 1. L’entraîneur de Lyon, Peter Bosz, aimerait poursuivre sur cette belle lancée samedi soir au Groupama Stadium face à l'Angers SCO. Même si pour le technicien néerlandais son équipe semble avoir trouvé une certaine stabilité qui la rend plus dangereuse et moins faible face à l'adversaire, il doit toujours composer sans Jérôme Boateng. Présent en conférence de presse jeudi, Peter Bosz a confirmé que l’international allemand de 33 ans n’était pas à l’entraînement du jour.

« Jérôme Boateng n’était toujours pas présent à l'entrainement. C'est toujours dur pour les joueurs qui ne jouent pas. Ils doivent continuer à travailler. Je n'ai pas onze titulaires. Cela fait partie du football », a déclaré l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam. Outre Boateng, l’OL sera également privé de Sinaly Diomandé et de Rémy Riou. Néanmoins, le coach néerlandais pourra compter sur son vice-capitaine Anthony Lopes, de retour de suspension après le rouge subi contre l'AC Ajaccio lors de la première journée.

Pour le reste, Peter Bosz devrait pouvoir compter sur une équipe compétitive face aux Angevins, qui sont déjà dans le dur en ce début de saison. En effet, avec une avant-dernière place au classement avec notamment deux points pris en cinq journées, Angers SCO a besoin de faire un résultat à Lyon pour se rassurer après trois défaites de suite. Et Gérald Baticle peut compter sur un groupe presque au complet pour le déplacement dans le Rhône.

La compo probable de l'OL :

Gardien ; Lopes

Défenseurs : Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico

Milieux de terrain : Tolisso, Lepenant, Caqueret

Attaquants : Tetê, Lacazette, Toko Ekambi

La compo probable de l'Angers SCO :

Gardien : Bernardoni

Défenseurs : Bamba, Hountondji, Camara

Milieux de terrain : Taibi, Boufal, Bentaleb, Ounahi, Doumbia

Attaquants : Diony, Hunou