OM Mercato : Révélation de taille sur la signature de Tavares

Publié par Ange A. le 03 septembre 2022 à 09:59





OM Mercato : En marge du match contre Auxerre, Nuno Tavares a livré des confidences sur sa signature à l’Olympique de Marseille cet été.

OM Mercato : La confidence de Nuno Tavares sur son prêt à Marseille

Troisième du championnat, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre ce samedi. Pour cette rencontre, Igor Tudor peut compter sur Nuno Tavares. L’arrière gauche de 22 ans prêté par Arsenal s’est déjà imposé comme titulaire dans le onze du technicien croate. Présent en conférence de presse, le Portugais est revenu sur son prêt à Marseille. Il révèle notamment qu’il souhaitait être cédé avec option d’achat.

« À Arsenal, je n'aurais probablement joué qu’en Coupes. Je suis venu à Marseille pour jouer à mon poste, en Ligue des champions, en championnat et en coupe. Marseille m’a donné cette opportunité. Avec mes agents, on a toujours voulu une option d’achat, mais Arsenal n’a pas voulu qu’il y en ait une. Mais je suis à Marseille, et avec ou sans option, je suis content », a assuré le joueur encore sous contrat jusqu’en 2025 avec le club londonien.

Nuno Tavares, la bonne pioche de Longoria

Le latéral gauche utilisé comme piston gauche par le technicien croate est la surprise marseillaise de ce début de saison. Le latéral prêté par Arsenal est l’Olympien le plus décisif après 5 journées de Ligue 1 Uber Eats. L’arrière gauche portugais compte déjà 3 réalisations avec l’Olympique de Marseille. En marge du match contre Auxerre, Nuno Tavares s’est également livré sur son bon début de saison avec son club actuel. Il salue notamment l’apport de ses coéquipiers.

« C’est un très bon début de saison, surtout avec ce public à domicile comme à l'extérieur. La façon dont je joue ne serait pas possible sans mes coéquipiers. C’est vraiment un effort commun. Dans le football, tout est une question de confiance. L’équipe me donne beaucoup de confiance, comme vous pouvez le voir pendant les matchs. Je suis au mieux de mes capacités, et vous pouvez voir de l'extérieur que l'équipe se sent bien », a-t-il indiqué.