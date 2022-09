OM Mercato : Une piste offensive restera ouverte à l'été 2023

Publié par Dylan le 03 septembre 2022 à 16:05





OM Mercato : L'Olympique de Marseille va pouvoir garder une piste offensive pour l'année prochaine, en vue du prochain mercato.

OM Mercato : Ruslan Malinovskyi ne ferme pas la porte

Fort d'un mercato de grande classe, l'Olympique de Marseille peut être satisfait. Avec treize recrues dans la poche, le club phocéen s'est grandement renforcé et peut légitimement espérer une bonne saison sur tous les plans. Mais malgré le nombre de recrues officialisées, certaines pistes sont restées en suspens. C'est le cas du milieu de terrain offensif Ruslan Malinovskyi, très convoité cet été par le club présidé par Pablo Longoria.

Pourtant, cette piste pourrait bien être réactivée à l'avenir. Cet été, l'OM a tenté de le recruter via un échange entre lui et Cengiz Ünder, mais celui-ci n'a rien donné. Pas insensible à l'intérêt du club français, l'international ukrainien (48 sélections, 7 buts) aurait pu aussi être prêté avec option d'achat. Tottenham s'était ensuite jeté à l'abordage pour le milieu de 29 ans, et cette fois Malinovskyi semblait déterminé à rejoindre les Spurs. Mais contre toute attente, le transfert ne se fera pas cet été. Cependant, le meneur de jeu de l'Atalanta ne ferme pas la porte aux deux clubs pour un départ cet hiver, ou l'été prochain.

OM Mercato : Bamba Dieng reste à Marseille, coup de froid pour Malinovskyi?

D'après les informations de Fabrizio Romano, la piste Malinovskyi sera belle et bien d'actualité à Marseille pour les prochains mercatos. Cependant, le transfert avorté de Bamba Dieng à Nice pourrait freiner les ardeurs du clan marseillais. En effet, l'OM ne s'attendait sans doute pas à conserver son attaquant, surtout dans les dernières heures du mercato où il était annoncé dans trois endroits différents (Leeds, Nice et Lorient).

Au final, l'international guinéen (11 sélections, 1 but) va rester dans la cité phocéenne et sera une solution offensive de plus pour l'entraîneur Igor Tudor. Reste à savoir si l'OM voudra tout de même se renforcer sur le plan offensif, malgré l'apport d'un joueur en plus en la personne de Bamba Dieng. Les prochains mouvements lors du mercato d'hiver devraient orienter le choix des dirigeants phocéens.