Auxerre-OM : Le groupe d’Igor Tudor avec deux absences majeures !

Publié par JEAN-LUC D le 03 septembre 2022 à 14:35





À quelques heures du match contre l’AJ Auxerre, Igor Tudor a dévoilé la liste de ses joueurs retenus. L’ OM va devoir composer avec deux absences majeures.

Samuel Gigot et Dimitri Payet absents pour Auxerre-OM

Après un mercato animé, dans le sens des arrivées comme des départs, l’Olympique de Marseille défie Auxerre ce samedi après-midi (17h00) à l'Abbé Deschamps à l'occasion de la sixième journée de Ligue 1, quatre jours avant d'affronter Tottenham à Londres en Ligue des champions. Pour ce déplacement en Bourgogne, Igor Tudor sera privé de Samuel Gigot et Dimitri Payet, blessés. De son côté, Bamba Dieng est toujours mis à l'écart du groupe olympien. En revanche, Amine Harit, arrivé au dernier jour du mercato, mais qualifié, est déjà là et pourra prétendre à une place dans le onze de départ contre les hommes de Jean-Marc Furlan.

Comme il l'avait annoncé en conférence de presse hier, l'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, n'a pas retenu Samuel Gigot et Dimitri Payet, tous deux victimes d'alertes musculaires lors de la réception de Clermont (1-0) mercredi. « Payet a une douleur au mollet. Gigot et Payet ne seront pas disponibles ce week-end », a ainsi assuré Igor Tudor en conférence de presse vendredi, concernant ses deux joueurs. Pour ce match de prestige, Jean-Marc Furlan doit faire sans ses défenseurs Théo Pellenard, Julian Jeanvier et de l’attaquant Gaëtan Charbonnier, tous à l’infirmerie. Cet après-midi, l'Olympique de Marseille tentera de s'emparer provisoirement de la place du leader du championnat sur la pelouse d'Auxerre.

Gardiens : Lopez, Bravo, Ngapandouetnbu.

Défenseurs : Balerdi, Kolasinac, Tavares, Clauss, Mbemba, Touré, Bailly, Kaboré.

Milieux : Guendouzi, Gerson, Gueye, Veretout, Rongier.

Attaquants : Ünder, Bakambu, Sanchez, Suarez, Harit.

Les compos probables pour Auxerre-OM

Auxerre : Costil - Joly, Jubal, Coeff, Mensah - Hein, Touré (c), Sakhi - Sinayoko, Da Costa, Autret.

Marseille : Lopez - Mbemba, Bailly, Balerdi - Clauss, Rongier (c), Veretout, Nuno Tavares - Sanchez, Suarez, Gerson.