OM : L’énorme mise au point de Longoria sur Dimitri Payet

Publié par Ange A. le 21 août 2022 à 07:30





OM : En marge de la victoire de l’Olympique de Marseille sur Nantes, Pablo Longoria a fait le point sur la situation de Dimitri Payet.

OM : Dimitri Payet relégué sur le banc à Marseille

L’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire samedi. Après son nul contre le Stade Brestois, l’OM a dominé le FC Nantes (2-1) à l’Orange Vélodrome. Une fois de plus, Igor Tudor a fait débuter Dimitri Payet sur le banc. C’est d’ailleurs suite à l’entrée en jeu de son meneur de jeu réunionnais que Marseille a fini par trouver la faille. Contre les Canaris, le milieu offensif de 35 ans a disputé son troisième match de suite comme remplaçant. Il ne compte que 59 minutes de jeu depuis le début de la saison. De quoi surprendre les supporters, surtout qu’il s’agit de l’Olympien le plus décisif lors du dernier exercice. Alors que ce choix surprenant d’Igor Tudor lui vaut des critiques, Pablo Longoria a tenu à temporiser sur la situation du milieu tricolore (38 sélections/8 buts).

Pablo Longoria calme le jeu pour Payet

Pour le président de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet reste un élément important de l’effectif. Pablo Longoria est certain que le numéro 10 olympien finira par s’imposer au cours de la saison. « Il ne faut pas oublier le vrai niveau de Dimitri Payet. On va avoir besoin de nos meilleurs joueurs jusqu’à la fin de la saison. Le talent de Dimitri Payet n’est jamais en discussion », a expliqué le responsable olympien à Canal Plus en marge de la rencontre. Avec les échéances à venir, Payet devrait donc avoir sa chance sous Igor Tugor.

Un départ du milieu offensif de Marseille n’est donc pas d’actualité. Tout le contraire pour Bamba Dieng. Le Sénégalais n’a pas encore été convoqué par le nouvel entraîneur marseillais. Lequel n’inclut pas le Sénégalais dans ses plans. Un transfert de Dieng est attendu cet été pour renflouer les caisses de l’OM.