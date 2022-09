OM : Une mauvaise nouvelle tombe avant le voyage à Tottenham !

Publié par JEAN-LUC D le 05 septembre 2022 à 00:58





Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, l’ OM va défier Tottenham mercredi soir. Pour ce match, l’équipe marseillaise va devoir innover en attaque.

Tottenham-OM : Tudor va se passer d’une flèche contre Tottenham

Mauvaise nouvelle pour les Olympiens à quelques jours de lancer leur campagne européenne. Alexis Sanchez, expulsé lors de son dernier match de Ligue des Champions avec l'Inter Milan contre Liverpool en huitièmes de finale, sera suspendu pour le déplacement à Tottenham. Pour son premier match de la saison en Ligue des Champions, Marseille ne pourra donc pas compter sur sa recrue chilienne. En l'absence de Bamba Dieng et Cédric Bakambu, pas inscrits sur la liste, Igor Tudor devrait sans doute aligner Luis Suarez à la pointe de l'attaque olympienne.

La liste des 20 joueurs de l’OM pour la Champions League

La direction de l'Olympique de Marseille a déposé la liste des joueurs que son entraîneur Igor Tudor compte utiliser pour les phases de poules de la Ligue des Champions. Alors que les textes de l'UEFA stipulent qu'un club peut déposer une liste de 25 joueurs comprenant 4 footballeurs formés au club, l'Olympique de Marseille n'est pas en mesure d'inscrire le moindre Minot. Et suite à une sanction de l'UEFA en lien avec le Fair-Play Financier, l'OM ne pouvait inscrire que 20 joueurs cette saison. Par contre, le club olympien a décidé de se passer des services de Cédric Bakambu, Bamba Dieng et le jeune Isaac Touré pour le premier tour de la plus prestigieuse des coupes européennes. Pour rappel, en cas de qualification en huitièmes de finale, les équipes soumettront une nouvelle liste à l'UEFA.

Gardiens : Pau Lopez, Ruben Blanco

Défenseurs : Éric Bailly, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi, Jonathan Clauss, Sead Kolasinac, Issa Kabore, Nuno Tavares, Chancel Mbemba.

Milieux : Mattéo Guendouzi, Gerson, Valentin Rongier, Pape Gueye, Jordan Veretout, Amine Harit, Dimitri Payet.

Attaquants : Luis Suarez, Cengiz Under, Alexis Sanchez.