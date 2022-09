LOSC Mercato : Une recrue de Lille pousse déjà un coup de gueule

Publié par Dylan le 05 septembre 2022 à 19:06





LOSC Mercato : Après la victoire de Lille face au MHSC, l'une des recrues de Fonseca s'est énervée par rapport à l'accueil qu'elle a reçue à la Mosson.

LOSC Mercato : Rémy Cabella agacé par l'accueil des supporters du MHSC

Pour ses retrouvailles avec le Montpellier HSC dimanche, le milieu offensif Rémy Cabella a été copieusement sifflé lors de son retour à la Mosson. Transféré à Lille en juillet après un passage de deux mois dans l'Hérault, le joueur de 32 ans n'a évidemment pas apprécié l'accueil qui lui a été réservé durant la rencontre. Excédé après le match, il s'est ensuite exprimé publiquement sur son compte Twitter. « Vous me parlez de valeurs à moi ? Demandez à votre club comment ils ont géré mon cas cet été avec leurs discours et promesses pour au final me laisser tout l’été sans me dire réellement les choses », a déclaré celui qui a également joué à l'OM, faisant référence à sa situation à Montpellier il y a quelques mois.

Ayant pourtant laissé de bons souvenirs au MHSC avec un titre de champion de France en 2012, Rémy Cabella n'a donc visiblement pas fait l'unanimité auprès des supporters pailladins. Si le milieu de terrain français a été piqué, il a tenu à rappeler qu'il ne s'adressait pas à tous les supporters mais à certains : « Désolé à tous les supporters qui m’ont aimé et qui m’ont soutenu, ce n’était pas contre vous vraiment. »

LOSC Mercato : Rémy Cabella se dit heureux à Lille

Rémy Cabella, qui a signé un contrat d'un an plus une année en option, en a profité pour clamer son amour pour le LOSC, son nouveau club. « Aujourd’hui j’appartiens à Lille et j’en suis fier je les remercie pour la confiance et l’amour qu’on me donne. Sur un terrain je me donne à 1000% pour le club que joue et je joue pour gagner », a écrit ce matin l'international français (4 sélections) sur Twitter.

Pour le moment, Rémy Cabella réalise un très bon début de saison avec les Dogues, puisqu'il a délivré quatre passes décisives en seulement trois matchs disputés, dont deux face au Montpellier HSC dimanche. Arrivé presque gratuitement dans le Nord, l'ancien milieu pailladin pourrait être l'une des recrues les plus rentables du LOSC, si toutefois il poursuit sur sa lancée.