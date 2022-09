ASSE Mercato : 4M€, un joli deal se précise avec Fenerbahçe

Publié par Thomas le 05 septembre 2022 à 15:06





ASSE Mercato : Alors que le mercato estival a fermé ses portes en France, l'AS Saint-Etienne pourrait rapidement se délester d'un défenseur central.

ASSE Mercato : Fenerbahçe veut récupérer Saïdou Sow

Le mercato aura été mouvementé pour l’AS Saint-Etienne cet été. Après avoir acté plusieurs départs libres en fin de saison dernière, le club ligérien s’est montré très actif dans le sens des arrivées, avec pas moins de 11 nouvelles recrues, mais également au niveau des départs. Désireux de renflouer leurs caisses après la relégation en Ligue 2, les Verts ont acté plusieurs jolies ventes sur le marché des transferts, comme Lucas Gourna-Douath, parti pour 15 millions d’euros au RB Salzbourg. Mais l’ ASSE n’en a pas tout à fait fini avec son dégraissage et prévoit une nouvelle vente d’ici les prochains jours.

Alors que le mercato en France a bien fermé ses portes jeudi dernier, d’autres championnats en revanche ont toujours la possibilité de recruter. Une situation qui pourrait faire les affaires des dirigeants stéphanois qui se rapprocheraient d’une belle opération avec le Fenerbahçe. À en croire les infos de CNN Turquie, le défenseur Saïdou Sow serait sur les tablettes du club stambouliote, qui pourrait faire prochainement une offre pour l'enrôler. Titularisé à une seule reprise en 6 journées, contre Valenciennes, l’international guinéen fait les frais des récentes arrivées de Jimmy Giraudon, Anthony Briançon et Léo Pétrot en charnière centrale. Coté à 4 millions d’euros sur le marché des transferts, selon Transfermarkt, le joueur de 20 ans pourrait ainsi rapporter une jolie somme aux caisses ligériennes en cas de départ vers Fenerbahçe.

ASSE Mercato : Liverpool avait supervisé Saïdou Sow la saison dernière

Après s’être séparé gratuitement d’Harold Moukoudi cet été (AEK Athènes), l’AS Saint-Etienne pourrait donc acter un nouveau départ en défense centrale, cette fois-ci plus lucratif. Un temps pisté par l’Olympiakos, le prometteur Saïdou Sow avait vu des émissaires de Liverpool le superviser lors d’une rencontre internationale. Durant l’opposition entre la Guinée et l’Egypte en juin dernier, des scouts anglais avaient fait le déplacement pour surveiller le jeune défenseur central, alors titulaire. Un intérêt du club de Jürgen Klopp sous l’impulsion du milieu Naby Keita, compatriote du joueur stéphanois. Finalement, aucune approche concrète n’avait été faite par Liverpool et le joueur n’avait pas quitté la Loire durant l’été.