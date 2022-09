OM Mercato : Longoria confirme une signature imminente à Marseille

Publié par Timothée Jean le 05 septembre 2022 à 18:36





OM Mercato : Présent en conférence de presse vendredi dernier, Pablo Longoria a fait une importante annonce sur l’avenir de Valentin Rongier.

OM Mercato : Longoria confirme les négociations avec Valentin Rongier

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu'en juin 2024, Valentin Rongier avait un temps laissé planer le suspense sur la suite de sa carrière. Le milieu de terrain tricolore expliquait qu’il était ouvert à un départ de l’ OM, avant de faire savoir qu'il était partant pour rempiler. Interrogé sur le sujet en marge de la présentation de ses nouvelles recrues, le président Pablo Longoria a confirmé que les négociations pour la prolongation de Valentin Rongier ont débuté depuis plusieurs semaines et les choses avancent les différentes parties.

L’ancien capitaine du FC Nantes a de fortes chances de signer un nouveau contrat à l’ OM dans les prochains jours. « Rongier incarne les valeurs de l'OM. Il sait s'adapter, comme il l'a fait l'an dernier, c'était exemplaire. On a commencé à discuter cet été pour sa prolongation. Il le mérite. C'est l'un des joueurs les plus importants de l'effectif », a déclaré Pablo Longoria dans des propos relayés par Le Phocéen.

OM Mercato : Bamba Dieng et Cédric Bakambu sont déjà prévenus

Poursuivant, Pablo Longoria s’est exprimé sur deux dossiers chauds à Marseille : Bamba Dieng et Cédric Bakambu, qui ne figurent pas sur la liste des joueurs retenus pour la Ligue des Champions. Cette mise à l’écart suscite divers commentaires dans la cité phocéenne. Concernant le jeune attaquant sénégalais, il était à deux doigts de rejoindre l’OGC Nice, avant d’être recalé à la visite médicale. Il devra désormais se concentrer sur son aventure à Marseille. « Aujourd'hui c'est un joueur de l'OM. On va bien étudier la situation. C'est à lui de montrer qu'il peut gagner sa place dans l'équipe. Le coach fera son choix », a-t-il indiqué.

Au sujet de Cédric Bakambu, le président de l’ OM indiquera que le buteur congolais avait déjà été prévenu. « On a bien communiqué avec lui sur son temps de jeu cette saison. Mais il a décidé de rester. On est content, car ça nous donne des solutions offensives en plus. Mais il connait sa situation », a ajouté Pablo Longoria. Contrairement à Valentin Rongier, ces deux joueurs sont incertains de poursuivre leur aventure à l’Olympique de Marseille. Relégués dans la hiérarchie des attaquants, ils devront batailler pour rentrer dans les plans d’Igor Tudor. Dans le cas contraire, ils pourraient rejoindre des championnats exotiques, où le mercato estival reste encore ouvert. Tout reste encore possible dans ces deux dossiers.