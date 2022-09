Tottenham-OM : La compo de Tudor tombe, Payet sur le banc !

Publié par Thomas le 07 septembre 2022 à 10:45





C'est le grand jour pour l'Olympique de Marseille, qui entame sa campagne européenne à Londres contre Tottenham. Découvrez la compo de l'OM pour ce choc.

Tottenham-OM : Dimitri Payet préservé, Suarez titulaire

Premier gros test pour l’Olympique de Marseille et son entraîneur Igor Tudor, qui se confrontent ce mercredi soir à Tottenham lors de la première journée de phase de groupes de la Ligue des Champions. Plus qu’une simple rencontre, ce choc est l’occasion pour l’équipe phocéenne de rompre avec les démons du passée et les nombreuses désillusions lors des précédentes campagnes en Ligue des Champions. À cette occasion, l’entraîneur de l’ OM a pris une décision importante concernant son axe offensif.

Touché au mollet la semaine dernière, Dimitri Payet ne débutera pas la rencontre contre l’équipe d’Antonio Conte ce soir, d’après les informations de L’Équipe. Si le milieu offensif réunionais se disait hier prêt " à 100% " hier pour disputer le choc de Ligue des Champions, son coach, Igor Tudor, aurait préféré le préserver. À la pointe de l’attaque, l’Olympique de Marseille devrait ainsi débuter avec la recrue colombienne Luis Suarez avec la suspension d'Alexis Sanchez.

OM : Kolasinac, la belle surprise de ce début de saison

Arrivé l’hiver dernier en provenance d’Arsenal, le roc bosnien Sead Kolasinac a mis du temps avant de se mettre en route sous les ordres de Jorge Sampaoli. Très rarement titularisé dans la défense à 4 du coach argentin, le latéral gauche est revenu à son meilleur niveau avec le passage au 3-5-2, instauré par Igor Tudor. Repositionné dans le trio en charnière centrale, Kolasinac signe depuis quelques semaines des prestations réussies où sa force mais aussi sa justesse technique font grandement du bien à l’équipe marseillaise. Ce soir encore, contre Tottenham, le joueur de 29 ans devrait débuter dans le onze de l’ OM, aux côtés de Chancel Mbemba et Éric Bailly.

Compo probable de l’ OM contre Tottenham :

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : C. Mbemba, E. Bailly, S. Kolasinac

Milieux de terrain : J. Clauss, V. Rongier, J. Veretout, N. Tavares

Attaquants : Gerson, L. Suarez, M. Guendouzi