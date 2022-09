PSG Mercato : Neymar lâche une implacable vérité sur Galtier !

Publié par JEAN-LUC D le 08 septembre 2022 à 19:24





PSG Mercato : Cet été, Christophe Galtier a remplacé Mauricio Pochettino sur le banc du Paris SG. Neymar a donné son avis sur l’arrivée du coach français.

PSG Mercato : Neymar apprend à connaître Christophe Galtier

Après une nouvelle déception en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino, dont le contrat courant pourtant jusqu’en juin 2023. Si le nom de Zinedine Zidane a longtemps été associé au club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi et les siens ont finalement porté leur choix sur Christophe Galtier. Après un accord avec l’OGC Nice à hauteur de 5 millions d’euros, le technicien de 56 ans s’est engagé en faveur des Rouge et Bleu jusqu’en juin 2024. Dans une interview accordée au média DAZN, Neymar a avoué que son rôle n’a pas fondamentalement changé sous les ordres de Galtier, un coach qu’il apprend à connaître comme l’ensemble du vestiaire parisien.

« Il n'a pas changé mon rôle. C'est le même qu'avant, avec tous les coaches que j'ai pu avoir. C'est un entraîneur que nous apprenons tous peu à peu à connaître. Il nous a déjà tellement montré comment il aime travailler, ce qu'il aime faire pour l'équipe, ça se passe vraiment bien », a déclaré l’international brésilien de 30 ans. Poursuivant, le numéro 10 des Rouge et Bleu s’est prononcé sur les renforts de cet été.

PSG Mercato : Neymar juge les nouvelles recrues du Paris SG

Si Vitinha s’est déjà imposé au milieu de terrain, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler attendent d’avoir l’occasion de prouver qu’ils ont le niveau pour évoluer au Paris Saint-Germain. Mais Neymar semble déjà assuré que Luis Campos a bien eu raison d’avoir fait venir tous ces joueurs au PSG.

« Ce sont de bons joueurs. Quand des joueurs de qualité nous rejoignent, c'est bon pour nous parce que cela renforce l'équipe et nous rend plus forts. J'espère qu'ils pourront profiter et s'amuser avec nous ici. Gagner aussi, et en ce sens nous avons bien commencé. J'espère qu'on gagnera beaucoup de trophées », a confié le coéquipier de Lionel Messi.