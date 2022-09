OM Mercato : L’énorme aveu de Longoria sur le départ de Sampaoli

Publié par Timothée Jean le 08 septembre 2022 à 22:54





OM Mercato : Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, est revenu sur les circonstances du départ inattendu de Jorge Sampaoli.

OM Mercato : Longoria ne s’attendait pas à un départ de Sampaoli

Les mises en garde de Jorge Sampaoli n’ont pas été vaines. En mai dernier, le technicien argentin avait déjà laissé planer le doute sur son avenir à Marseille. Rassuré dans un premier temps par sa direction, l’homme de 62 ans a finalement décidé de mettre en application ses différents avertissements. Le 4 juillet dernier, il a décidé de démissionner de son poste d’entraîneur de l’ OM suite à de profonds désaccords avec sa direction concernant le mercato estival.

Plus de deux mois après le départ de Sampaoli, Pablo Longoria est revenu sur cette affaire. Le président de l’ OM a avoué qu’il ne s’attendait pas à cette démission de l’ancien coach de l’Argentine. « Je n’y pensais pas pendant l’été. Après, pendant les conversations avec Jorge, qui ont été sincères depuis le début, on a vu qu’on n’était pas dans les mêmes temps du projet », a-t-il indiqué dans un entretien accordé à Canal Plus.

OM Mercato : Longoria explique son choix pour Igor Tudor

Il faut dire que l’entraîneur Jorge Sampaoli nourrissant de grandes ambitions pour ce mercato estival. Il souhaite avoir la majeure partie de son nouvel effectif le plus rapidement possible en vue de mieux se préparer pour la reprise du championnat. Avec la qualification en Ligue des Champions, le technicien avait également des demandes très élevées à l’Olympique de Marseille. Il aurait réclamé la venue de grands noms, tels qu’Antoine Griezmann ou encore Renato Sanches. Sauf qu’en face, sa direction était confrontée à difficultés économiques.

Agacé par la lenteur du mercato, l’Argentin a alors décidé de claquer la porte. Et les dirigeants phocéens n’ont pas tardé pour trouver son remplaçant. La direction de l’ OM a décidé de confier les rênes de son équipe première à Igor Tudor. Pablo Longoria s’est exprimé sur ce choix qui est lié à sa volonté d’apporter une culture « travailleuse » à Marseille. « Pourquoi avoir choisi Tudor ? La première chose, son style de jeu. On regardait tous les week-ends Vérone. La deuxième (…) c’était le bon moment pour changer la culture et la mentalité du club », a-t-il conclu.