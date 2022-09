PSG Mercato : L'annonce choc de Mauro Icardi après son départ

Publié par Ange A. le 09 septembre 2022 à 07:05





PSG Mercato : Le feuilleton Mauro Icardi a connu son dénouement jeudi avec l’annonce officielle de son départ en prêt à Galatasaray.

PSG Mercato : Mauro Icardi quitte officiellement Paris

Après deux saisons de galère, Mauro Icardi va tenter de retrouver des sensations loin de la capitale. L’attaquant argentin était devenu un indésirable au Paris Saint-Germain. Sa situation s’est davantage comprise cet été avec l’arrivée du duo Campos-Galtier. L’ancien intériste était clairement poussé vers la sortie. Il s’entraînait ainsi à l’écart du groupe sur lequel le nouvel entraîneur parisien compte s’appuyer cette saison. Le calvaire pour Icardi a pris fin jeudi soir avec l’annonce officielle de son départ. L’avant-centre de 29 ans est prêté pour une saison à Galatasaray. Arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi, l’Argentin a paraphé son contrat après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale. Le club turc a annoncé l’arrivée d’Icardi dans un communiqué publié jeudi soir.

Icardi déjà tourné vers un retour au PSG ?

Dans son communiqué, le club stambouliote a notamment livré les détails de son deal avec le Paris Saint-Germain. Le champion de France continuera à prendre en charge une part importante du salaire de son indésirable. « Un total de 6 750 000 euros sera versé au joueur pour la saison de football 2022-2023. 6 000 000 EUR seront payés par le Paris Saint-Germain et 750 000 EUR seront payés par notre club », a indiqué l’actuel 7e de Super Lig. Sa nouvelle recrue s’est exprimée suite à sa signature et a entretenu le mystère concernant son avenir à long terme en Turquie.

« Je suis très excité, je serai ici pendant un an dans le but de gagner le plus possible, puis nous verrons ce qui se passera », a déclaré l’international argentin. Une sortie qui pourrait donc annoncer un possible retour d’Icardi à Paris au terme de sa pige en Turquie. Il ne lui restera encore qu’un an de contrat avec le PSG. En cas de retour, le club francilien devrait encore chercher à le refourguer l’été prochain, cette fois définitivement.