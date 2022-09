PSG Mercato : Une bataille colossale déjà prévue pour cet hiver ?

Publié par JEAN-LUC D le 10 septembre 2022 à 05:15





PSG Mercato : Après avoir échoué à arracher Milan Skriniar à l’Inter cet été, le Paris SG pourrait être mêlé à une autre bataille colossale durant l’hiver.

PSG Mercato : Le Barça veut priver Luis Campos d’un crack au milieu

Après avoir dépensé plus de 150 millions d'euros cet été, le FC Barcelone n'a pas pu aller au bout de ses négociations avec Manchester City pour le transfert de Bernardo Silva, malgré le souhait du milieu offensif de 28 ans de rejoindre le groupe de Xavi Hernandez. Également courtisé par son compatriote Luis Campos, l’ancien joueur de l’AS Monaco aurait pu revenir en Ligue 1 pour signer avec le Paris Saint-Germain.

Mais selon les informations relayées ce vendredi par le quotidien catalan Sport, le PSG va devoir se préparer à une rude bataille dans les mois à venir puisque le vice-champion d’Espagne en titre aurait d'ores et déjà assuré au protégé de Pep Guardiola qu'il sera son principal objectif pour l’année 2023, et qu'il aimerait conclure un accord dès que possible.

Toujours selon la même source, même si le club culé n'exclut pas de patienter jusqu'à l'été prochain, une offensive pourrait être lancée dès l’hiver pour voir si Manchester City sera disposé à laisser partir Bernardo Silva. De son côté, l’ancien prodige du Benfica Lisbonne serait toujours séduit par la perspective de rejoindre l'équipe barcelonaise. Même si son entourage admet des contacts avec le Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Le clan Bernardo Silva confirme pour le Paris SG

Arrivé en juillet 2017 contre un chèque de 50 millions d’euros, Bernardo Silva a manifesté son souhait de changer d’air durant le mercato estival passé. Et si le Barça prévoit de revenir à la charge en janvier, le Paris Saint-Germain serait aussi en alerte sur ce coup. D’ailleurs, le père du natif de Lisbonne a confirmé une offre de Luis Campos cet été.

« Il n'y a pas eu de drame. Nous avions deux propositions concrètes, mais nous étions déjà un peu à court de temps, ce qui rend les choses plus difficiles. À ce moment de la carrière de Bernardo (Silva), on ne peut pas faire des pas en deux heures ou en deux jours. C'était Barcelone ou le PSG, mais (Manchester) City eux-mêmes voulaient absolument garder Bernardo », a expliqué Paulo Silva au Times il y a quelques jours.

L’hiver s’annonce donc chaud entre le Barça et le PSG.