OGC Nice : Énorme coup dur avant le déplacement à Ajaccio

Publié par Dylan le 10 septembre 2022 à 15:14





OGC Nice : En dépit des incidents survenus lors de Nice-Cologne, les supporters de l'OGCN ont encaissé une autre mauvaise nouvelle en vue du prochain match.

OGC Nice : Les supporters du Gym interdits de déplacement à Ajaccio

La décision risque de faire jaser du côté de Nice. Après les incidents survenus lors du match Nice-Cologne, comptant pour la première journée de Ligue Europa Conférence, les supporters du club azuréen ont été officiellement interdits de déplacement à Ajaccio. L'OGCN ne pourra donc pas compter sur le soutien de ses fans lors de la septième journée de Ligue 1 face à l'ACA.

Ce choix a été fait après que des supporters niçois aient été impliqués dans les violences aperçues en tribune jeudi. La sentence est terrible pour le club, qui pointe à la seixième place de l'élite et qui a plus que jamais besoin de ses supporters pour repartir de l'avant. La décision risque de faire réagir l'ensemble des amoureux de l'OGCN, qui seront tous interdits de déplacement alors que les fans du club niçois ne faisaient que se défendre lors des affrontements contre des pseudo-supporters de Cologne.

OGC Nice : Le Gym à la peine en championnat

Après les évènements houleux de Nice-Cologne, le président du Gym Jean-Pierre Rivère avait poussé un coup de gueule contre les hooligans ayant agressé les supporters du club : « Ces gens-là, les hooligans, n’ont rien à faire dans un stade de football ni autour » avait-il ainsi pesté en conférence de presse vendredi. Désormais, c'est une double peine que vit l'OGC Nice avec cette interdiction de déplacement à Ajaccio.

D'autant que le club dirigé par Lucien Favre pointe à la seixième place du championnat et ne rassure pas en ce début de saison. Pourtant, tous les feux semblaient au vert pour une belle saison, avec l'adrénaline provoquée par la Ligue Europa Conférence et un mercato réussi sur le papier. Mais après les incidents de Nice-Cologne et des performances décevantes de la part des recrues, le Gym est dans une période plus que délicate. Après le derby perdu face à Monaco (0-1) il y a six jours, il va falloir réagir, sans ses supporters donc, face à l'AC Ajaccio. Une victoire est plus qu'espérée pour ne pas replonger dans la zone rouge.