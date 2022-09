ASSE Mercato : Avant Bordeaux, une recrue donne le ton

Publié par Dylan le 10 septembre 2022 à 11:03





ASSE Mercato : Recruté cet été, un milieu estime que le choc contre les Girondins de Bordeaux ne sera pas un tournant de la saison.

ASSE Mercato : Thomas Monconduit donne son ressenti avant Bordeaux

Présent en conférence de presse samedi en compagnie de son entraîneur Laurent Batlles, Thomas Monconduit s'est exprimé sur le match du jour à disputer contre les Girondins de Bordeaux. Si la nouvelle recrue au milieu des Stéphanois est consciente que le FCGB est leader et aura un statut de favori, elle estime aussi que l'ASSE aura son mot à dire.

« Bordeaux, c’est un beau match à jouer, mais c’est trop tôt pour dire que c’est un temps fort de la saison. Je ne pense pas, il reste encore beaucoup de matchs et beaucoup de points à prendre. Ce n’est pas un tournant, oui, on va jouer pour gagner mais la saison est tellement longue. » a ainsi déclaré l'ancien lorientais, qui ne veut pas non plus s'affoler avant d'affronter le leader du championnat de Ligue 2.

ASSE Mercato : Monconduit veut d'abord que l'équipe se montre au niveau

Au-delà d'un résultat positif, les Stéphanois espèrent tout d'abord renouer les liens avec leurs supporters. Si la victoire contre Bastia il y a un peu plus d'une semaine (5-0) a fait du bien, le club forézien entend poursuivre sur sa lancée et cela passe par une bonne prestation face aux Girondins de Bordeaux. Dix-neuvième du classement, l'ASSE a souvent déçu et souhaiterait d'abord montrer un joli visage face au leader.

« Vous savez, ça va très vite en L2, le résultat m’importe peu entre guillemets, ce que je veux c’est qu’on se batte et qu’on joue bien, si on fait cela, les points arriveront tous seuls. » a ainsi déclaré Thomas Monconduit, qui a coûté un peu plus de 500 000 euros à l'ASSE pour son transfert en août. Le milieu de terrain de 31 ans s'est également montré lucide vis à vis de la situation de l'AS Saint-Étienne, estimant qu'il faudra peut-être deux ans au club pour remonter en Ligue 1.