OL : Un important retour dans le groupe de Lyon contre Monaco

Publié par Ange A. le 10 septembre 2022 à 23:10





OL : Peter Bosz a convoqué un groupe de 21 joueurs pour le déplacement de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse de l’AS Monaco.

OL : Peter Bosz avec un renfort de taille contre Monaco

L’Olympique Lyonnais va tenter de reprendre sa marche en avant ce dimanche. Mercredi, l’ OL a été battu sur la pelouse du FC Lorient (3-1). La rencontre comptait pour la 2e journée de Ligue 1 Uber Eats. Après ce premier faux pas contre les Merlus, Peter Bosz et ses hommes vont tenter de renouer avec la victoire. Lyon se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco en clôture de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour ce choc, Peter Bosz a fait appel à 21 joueurs. Absent depuis la 2e journée, Houssem Aouar signe son retour dans le groupe du club rhodanien. En instance de départ cet été, le milieu lyonnais n’entrait plus dans les plans de jeu de son entraîneur. Lequel a donc décidé de faire appel à ses services après son été agité.

Aouar de retour, deux grosses absences confirmées à Lyon

De retour dans le groupe de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar n’est pas certain de retrouver le onze de départ d’entrée. Comme annoncé en marge de cette affiche, l’ OL devra composer sans Jérôme Boateng, forfait pour le déplacement à Louis II. Le nom du défenseur central allemand ne figure pas dans le groupe retenu pour cette rencontre. Le défenseur âgé de 34 ans ne serait pas encore « prêt » à effectuer son retour à la compétition selon son entraîneur. Comme l’ancien Bavarois, Julian Pollersbeck sera sur le flanc contre le club de la Principauté.

Avant le coup d’envoi de ce match, Lyon pointe à la 4e place de Ligue 1, à quatre unités du RC Lens et à six points du PSG et de Marseille. Monaco n’est que 10e et reste sur un précieux succès ramené de Nice.