PSG : Galtier balance du lourd sur Neymar Jr après Brest

PSG : Christophe Galtier s’est livré sur Neymar Jr après la victoire du Paris Saint-Germain samedi contre Brest au Parc des Princes.

PSG : Neymar Jr encore décisif pour Paris contre Brest

Le Paris Saint-Germain s’est rassuré avant de retrouver la Ligue des champions. Mercredi, le PSG se déplace sur la pelouse du Maccabi Haïfa pour la 2e journée de la C1. Avant ce déplacement en Israël, Paris recevait le Stade Brestois samedi pour le compte de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le club francilien s’est imposé sur la plus petite des marques devant son public. Après Kylian Mbappé, auteur d’un doublé en Ligue Des champions mardi contre la Juventus (2-1), cette fois c’est Neymar Jr qui a enfilé la casquette de héros. Le Brésilien a inscrit le seul but de la partie à la demi-heure de jeu. Suffisant pour se mettre une fois Christophe Galtier dans sa poche. L’entraîneur parisien s’est encore montré dithyrambique au sujet de son poulain après le coup de sifflet final.

Christophe Galtier encense Neymar

Buteur contre le Stade Brestois, l’attaquant auriverde confirme son début de saison en trombe. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain en est déjà à 8 réalisations et 6 passes décisives après 7 journées de Ligue 1 Uber Eats. De quoi réjouir Christophe Galtier. « Il est très investi. À la fois sur un plan personnel mais aussi pour ses partenaires et pour l’intérêt de l’équipe. C’est un grand professionnel. Je savais que c’était un grand joueur mais c’est un grand professionnel que je découvre avec plaisir tous les jours », a déclaré le coach du PSG cité par Le Parisien.

Buteur contre Brest, Neymar Jr s’offre un nouveau record avec le PSG. Le Brésilien dépasse Miguel Pauleta au classement des buteurs du club. L’ancien Blaugrana en est désormais à 110 réalisations sous la tunique rouge et bleue. Une performance qui ne laisse pas son entraîneur indifférent. « Et si aujourd’hui il a dépassé Pauleta et qu’il fait un bon début de saison c’est qu’il met beaucoup de sérieux et de concentration dans son travail », a salué le technicien francilien qui comptera sur son crack mercredi en Ligue des champions.